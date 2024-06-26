洛杉磯縣增銷售稅 縣政委員會4:0票決 11月公投

洛杉磯縣市無家可歸者已經在政府大樓旁安營紥寨。（記者丁曙／攝影）

洛杉磯 縣政委員會25日上午以4比0投票 結果，將聯合公益會(United Way)的公民倡議案「半分錢銷售稅建房」(Half Cent Sales Tax for Housing，通常稱為可負擔住房、無家可歸解決方案和立即預防倡議)納入2024年11月選票交付選民公投 ，開徵半分錢新稅幫助解決無家可歸者問題。

對此，洛杉磯縣政委員凱瑟琳·巴格(Kathryn Barger) 隨後發表聲明：「縣政委員會今天的行動純粹是政府管理性的。這項半美分稅的支持者盡職盡責地收集了所需的簽名數量，以確保該倡議案有資格參加即將到來的 11 月投票。縣選務局記錄員已完成了這些簽名的驗證，縣委會今天投票決定，根據選舉法向選民提交該條例，不作任何修改。」

需要明確的是，縣政委員會今天的行動並不是單方面批准並實施這項稅務措施。頒布這項新稅的權力，掌握在即將到來的參與大選的選民手中。

支持者表示，這項新的增稅倡議案每年將產生12億元收入，其中60%用於支付無家可歸者服務費用，35.75%將支持洛杉磯縣經濟適用住房解決方案機構監督相關事務。與將於2027年到期的H倡議案相比，該項新倡議案沒有終止日期，將為解決無家可歸問題提供長期的資金保障。