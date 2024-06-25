我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪席捲全美 華盛頓林肯蠟像慘遭高溫「斬首」

台灣駐美代表爆採購爭議 資深外交官：俞大㵢應該不是特例

南加地牛再動 大地震會來？專家：震央位置是災情關鍵

編譯林思牧／綜合報導
紅線是聖安德列斯斷層(San Andreas Fault)，黑色箭頭是兩大坂塊移動的方向。 (取自geology.com)
紅線是聖安德列斯斷層(San Andreas Fault)，黑色箭頭是兩大坂塊移動的方向。 (取自geology.com)

加州24日（周一）又發生地震，過去三個多星期至少發生了六次有感地震，地震專家指出，地震規模等級固然是災害程度的指標，但震央的地點更是災害程度的更重要決定因素。

24日規模3.2的地震，於清晨5時過後，發生在西聖蓋博谷地區華人聚集的南巴沙迪那市和蒙特利公園市一帶。

5月31日發生規模3.6地震，震央是在歐亥（Ojai），接著在東洛杉磯的艾爾瑟瑞諾（El Sereno）發生了兩個類似等級的地震，在橙縣新港灘（Newport Beach）和柯斯塔梅莎（Costa Mesa）一帶也發生了三個。專家過去30年來一直在警告加州居民，他們預測的「大地震」（the Big One）遲早會來臨，那麼最近這一批的有感地震，是不是大地震即將到來的警訊？

專家預測的加州大地震，是指發生在長達800哩的聖安德列斯斷層（San Andreas Fault，見圖）的地震。根據歷史紀錄，這條斷層平均每180年發生一次超強地震，譬如1906年的舊金山大地震就是一例，認證的死亡人數是700人，但事實上應該是三至四倍之多，財物損失至為巨大。從那時至今，這條斷層還沒再發生大地震。在那之前，該斷層發生大地震是在1857年。

專家預測，這條斷層未來30年內在洛杉磯地區發生至少6.7地震的機率是60%，在北加灣區更高達72%。加州聖地牙哥州大地質學教授艾伯特博士（Dr. Pat Abbott)指出，死亡與損失不見得與震度成正比，而是跟震央所在的地方最相關。如果發生在人口稠密的地區，同樣等級的地震，災情會比偏遠沙漠中的高出很多。

以實例來比較，1994年南加州的6.7級北嶺大地震（Northridge Earthquake)，是發生在科學家當時並不知道的北嶺盲衝斷層（Northridge Blind Thrust Fault)，因為震央在人口密集的地方，造成了57人死亡與200億元的損失。對北加州的居民而言，卡司卡迪亞俯衝帶（Cascadia Subduction Zone)的地震危機更大，涵蓋的範圍從北加州一路向北延伸到加拿大的英屬哥倫比亞省（British Columbia)，從歷史紀錄判斷，這裡早已應該發生大地震，愈遲到來震度可能愈大。

科學家至今尚未能準確預測地震發生的時間，居民只能靠準備妥當來減低風險，譬如把房屋加固，備好乾糧飲水與電池，當地震發生時，馬上找個安全的地方躲避，譬如在桌子底下跪地俯身並用雙臂護住頭頸，雙手最好抓住牢固的東西。

地震 加州 北加

上一則

間歇性斷食 華裔教授親測7個月：有效

延伸閱讀

農業部專家：煮鮭魚片、雞肉之前 最好不要洗

農業部專家：煮鮭魚片、雞肉之前 最好不要洗
地震、交通雙重衝擊 花蓮暑假住房僅15％

地震、交通雙重衝擊 花蓮暑假住房僅15％
蒙市急難準備講習會 教你地震保命自救

蒙市急難準備講習會 教你地震保命自救
阿市地震賑災募款音樂會 送愛到花蓮

阿市地震賑災募款音樂會 送愛到花蓮
94歲攝影師賴澄茂辭世 拍遍台美日、見證白河大地震

94歲攝影師賴澄茂辭世 拍遍台美日、見證白河大地震
橙縣地震規模2.6 南加四天連三震

橙縣地震規模2.6 南加四天連三震

熱門新聞

德梅洛(Marcia DeMello)在拉金塔市的陽光園租了一棟有三間臥室的新屋。（攝影:Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

美國夢變了 只租屋不買房受青睞

2024-06-20 00:50
犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。（C女士提供）

七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債

2024-06-17 02:20
台灣知名餐廳鼎泰豐在迪士尼城園區（Downtown Disney）分店近日即將開業。（讀者提供）

鼎泰豐迪士尼分店即將開業 推出限量版T恤、帽子、運動衫

2024-06-22 02:16
美國護照。(美聯社)

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

2024-06-22 02:20
佛羅里達州大學新生克羅斯曼23日準備搬入加州林肯大學宿舍時，家人租來的日產車子遭砸搶，損失數千元。（FOX News畫面）

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

2024-06-23 19:48
持有美國護照的聖地牙哥謝家兩姊妹今年暑假將以旅行證前往中國旅行。（圖／謝先生提供）

三種情況 華二代赴華須申請旅行證

2024-06-22 02:19

超人氣

更多 >
習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太
全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名
公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病
「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫

「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫