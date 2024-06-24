露營車銷售復甦 年輕買家增 願為環保永續埋單

二手房車市場持續表現良好。（RV網截圖）

美國房車市場在新冠疫情 期間有顯著增長，但隨著疫情緩解，各種避疫限制規定放寬，房車銷售出現大幅度下降。不過專家預測，2024年是房車市場進展較緩，且持續增長一年；從未來趨勢看，經濟因素和技術進步，是影響房車市場的兩個主要因素。

據房車銷售與服務專業機構Bish's RV的報告分析，2024年房車銷售量將略有增長。預測全年房車出貨量在33萬4000輛和36萬5000輛之間，平均為35萬輛。預測表明，與2023年相比，出貨量可能增長8.8%到18.8%。專家表示，這些數據反映房車市場在經歷疫情期的高增長後，開始呈現趨緩，尤其是經濟因素和供應鏈 問題，依然對市場產生困擾。不過房車市場的需求依然強勁，尤其是年輕人和遠距工作者增加，推動新一波房車市場增長。此外，房車製造商從技術創新入手，完善升級配置，吸引更多注重環保和線下生活的消費者。

專家表示，2024年，拖掛式房車銷量略有下降，但房車市場總體還比較健康，並沒有出現明顯下行趨勢，也表明這個市場正從快速增長，向可持續發展轉變。在房車消費群體中，尤其是34歲至51歲年齡段的買家日益增加，且35歲以下買家比例也在上升。

在較低年齡買家中，注重可持續性成為他們的關鍵考量。這些人士願意為環保功能、如太陽能板、高效能電器和輕量化環保材料支付更多費用。此外，具有先進「離網」功能的房車需求增加，使得年輕旅行者在不依賴傳統露營地情況下，前往探索更偏遠地區，享受探索美景和個性化環境的樂趣。

通膨和高利率 ，正在影響房車價格。不過一些車型，尤其是高油耗車型，價格可能出現下降。雖然因供應鏈問題導致部分新車型價格上漲，但製造商也會通過刪除不太重要的功能降低整車成本，以提供折扣和更多優惠，吸引消費者。