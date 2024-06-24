我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登辯論特訓營 他再度「扮演川普」 川普陣營避談備戰

光看不喝也消暑 6款冰涼雞尾酒祕方自己動手調

露營車銷售復甦 年輕買家增 願為環保永續埋單

記者啟鉻／洛杉磯報導
二手房車市場持續表現良好。（RV網截圖）
二手房車市場持續表現良好。（RV網截圖）

美國房車市場在新冠疫情期間有顯著增長，但隨著疫情緩解，各種避疫限制規定放寬，房車銷售出現大幅度下降。不過專家預測，2024年是房車市場進展較緩，且持續增長一年；從未來趨勢看，經濟因素和技術進步，是影響房車市場的兩個主要因素。

據房車銷售與服務專業機構Bish's RV的報告分析，2024年房車銷售量將略有增長。預測全年房車出貨量在33萬4000輛和36萬5000輛之間，平均為35萬輛。預測表明，與2023年相比，出貨量可能增長8.8%到18.8%。專家表示，這些數據反映房車市場在經歷疫情期的高增長後，開始呈現趨緩，尤其是經濟因素和供應鏈問題，依然對市場產生困擾。不過房車市場的需求依然強勁，尤其是年輕人和遠距工作者增加，推動新一波房車市場增長。此外，房車製造商從技術創新入手，完善升級配置，吸引更多注重環保和線下生活的消費者。

專家表示，2024年，拖掛式房車銷量略有下降，但房車市場總體還比較健康，並沒有出現明顯下行趨勢，也表明這個市場正從快速增長，向可持續發展轉變。在房車消費群體中，尤其是34歲至51歲年齡段的買家日益增加，且35歲以下買家比例也在上升。

在較低年齡買家中，注重可持續性成為他們的關鍵考量。這些人士願意為環保功能、如太陽能板、高效能電器和輕量化環保材料支付更多費用。此外，具有先進「離網」功能的房車需求增加，使得年輕旅行者在不依賴傳統露營地情況下，前往探索更偏遠地區，享受探索美景和個性化環境的樂趣。

通膨和高利率，正在影響房車價格。不過一些車型，尤其是高油耗車型，價格可能出現下降。雖然因供應鏈問題導致部分新車型價格上漲，但製造商也會通過刪除不太重要的功能降低整車成本，以提供折扣和更多優惠，吸引消費者。

此外，二手房車市場持續表現良好，部分原因是疫情期間大量新房車湧入，形成買方市場。消費者可以依靠價格比較，對許多高質量二手房車做出選擇。

房車市場未來主要受經濟和技術創新因素影響。（RV網截圖）
房車市場未來主要受經濟和技術創新因素影響。（RV網截圖）

疫情 供應鏈 利率

上一則

冰涼雞尾酒抗暑 調製秘方公開

下一則

房車旅行熱 營地建網球場、健身房、水療中心搶客

延伸閱讀

二手車價年跌逾9% 3年來最低

二手車價年跌逾9% 3年來最低
種植植物、從事懷舊活動 專家授非藥物失智症治療良方

種植植物、從事懷舊活動 專家授非藥物失智症治療良方
熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說
暑假到 最佳露營地分布海岸線

暑假到 最佳露營地分布海岸線
月租上看2000元 露營車房東興起

月租上看2000元 露營車房東興起
生鏽露營車月租2500元？舊金山露營車房東成新興行業

生鏽露營車月租2500元？舊金山露營車房東成新興行業

熱門新聞

德梅洛(Marcia DeMello)在拉金塔市的陽光園租了一棟有三間臥室的新屋。（攝影:Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

美國夢變了 只租屋不買房受青睞

2024-06-20 00:50
犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。（C女士提供）

七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債

2024-06-17 02:20
美國護照。(美聯社)

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

2024-06-22 02:20
台灣知名餐廳鼎泰豐在迪士尼城園區（Downtown Disney）分店近日即將開業。（讀者提供）

鼎泰豐迪士尼分店即將開業 推出限量版T恤、帽子、運動衫

2024-06-22 02:16
持有美國護照的聖地牙哥謝家兩姊妹今年暑假將以旅行證前往中國旅行。（圖／謝先生提供）

三種情況 華二代赴華須申請旅行證

2024-06-22 02:19
佛羅里達州大學新生克羅斯曼23日準備搬入加州林肯大學宿舍時，家人租來的日產車子遭砸搶，損失數千元。（FOX News畫面）

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

2024-06-23 19:48

超人氣

更多 >
紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護
入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州
「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣

「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣
賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…

賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…
員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO

員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO