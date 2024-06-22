我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山獨棟房開價48.8萬元 買家或須等到2053年才可入住

獨／屋崙市長盛桃遭FBI搜查 揭越裔楊氏父子贊助內幕

百度高溫今襲南加 空氣品質警報響

洛杉磯訊
南加州面臨高溫周末，政府發布警告並提供避暑指引，呼籲民眾提高警惕、加強防範，度過炎熱夏季。（取自abc7電視台）
南加州面臨高溫周末，政府發布警告並提供避暑指引，呼籲民眾提高警惕、加強防範，度過炎熱夏季。（取自abc7電視台）

南加州今（22）日將迎來高溫天氣。據美國國家氣象局發布的高溫警告，自21日（周五）開始，一個正在形成的高壓系統將推動氣溫持續上升，並在周末達到頂峰。多個地區如聖塔克拉莉塔（Santa Clarita）、聖費南度（San Fernando）和聖蓋博（San Gabriel）山谷地區的氣溫可能高達華氏101度，對當地居民生活造成顯著影響。

周六內陸地區的氣溫將達到頂峰，預估羚羊谷（Antelope Valley）的最高溫度將達到華氏103至108度，沿海和內陸山谷地區的氣溫則在華氏80至90度之間。周日氣溫變化不大，但可能略有下降，並持續至周一。

此外，從周六上午到周日下午，聖蓋博山脈、羚羊谷山麓和14號高速公路走廊也將實施高溫監測。氣象局建議民眾多補充水分，待在空調房內，避免陽光直射，並密切關注親友的健康狀況。

洛杉磯縣衛生官戴維斯（Muntu Davis）在聲明中指出，在炎熱天氣中，每個人都應照顧好自己並關心他人，特別是那些因高溫而處於高風險的人群，包括兒童、老人、有健康問題的人及孕婦。保持涼爽和攝取充足水分至關重要，切勿將兒童、老人或寵物單獨留在炎熱的房間、地方或車內，務必定期檢查老人或身體不適的鄰居和親友。

南海岸空氣品質管理局（AQMD）也發布臭氧／煙霧警告，自周五上午11點至周二晚上7點生效，覆蓋洛杉磯縣大部分非沿海地區和河濱縣大部分地區。AQMD官員表示，極端高溫可能導致該地區大部分地區空氣品質達到不健康或更糟的水平，敦促居民密切關注空氣品質指數，限制戶外活動，避免在晚間使用汽油驅動的草坪和花園設備，節約用電。

為了應對高溫，洛杉磯市和縣政府已設立多個冷卻中心，為需要避暑的民眾提供場所。欲查找就近地點，請訪問ready.lacounty.gov/heat或致電211。

高溫 洛杉磯 聖蓋博

上一則

艾爾蒙地6旬華男陳屍自有屋 警逮1嫌

下一則

華人瑜伽協會 姚鴻雁接任會長

延伸閱讀

熱浪周末襲南加 氣溫華氏破百度

熱浪周末襲南加 氣溫華氏破百度
巴爾幹半島西部大規模停電 氣溫飆升電網超載

巴爾幹半島西部大規模停電 氣溫飆升電網超載
美東熱浪來襲 氣象預估今夏氣溫將高於正常值

美東熱浪來襲 氣象預估今夏氣溫將高於正常值
北半球陷入烤爐般高溫 將帶來高昂經濟成本

北半球陷入烤爐般高溫 將帶來高昂經濟成本
舊車返還 有條件可獲1500元現金

舊車返還 有條件可獲1500元現金
熱穹籠罩 華府周末或飆破百度 酷熱警報延至22日晚

熱穹籠罩 華府周末或飆破百度 酷熱警報延至22日晚

熱門新聞

犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。（C女士提供）

七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債

2024-06-17 02:20
如今詐騙手段層出不窮，防不勝防，一通來自「銀行」的電話讓華人女護士5萬元沒了。（本報系資料照片）

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

2024-06-15 02:20
德梅洛(Marcia DeMello)在拉金塔市的陽光園租了一棟有三間臥室的新屋。（攝影:Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

美國夢變了 只租屋不買房受青睞

2024-06-20 00:50
不要回撥任何陌生號碼，除非來電者表明自己身分。（本報檔案照片）

接到這幾種電話 可能是詐騙

2024-06-15 02:19
學生們穿著畢業禮服，黃仁勳站在中間，大家都面帶笑容，一同合影，場面溫馨。（黃建穎同學提供）

黃仁勳會加州理工台灣留學生 提出好問題是重要能力

2024-06-14 20:46
Weingart Tower公共陽台的遛狗區。（攝影Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

遊民住所漂亮到不像真的 洛市19層樓華廈揭幕

2024-06-19 16:08

超人氣

更多 >
從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾
凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高
銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用
4種食材 勿放鑄鐵鍋煮

4種食材 勿放鑄鐵鍋煮
蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種

蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種