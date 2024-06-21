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新聞詞典：聯邦住房法Section 8

記者楊青／洛杉磯報導

聯邦政府1937年開始實施的《住房法》第8條（俗稱Section 8），政府透過代表租戶向私人房東支付代金券的付款方式向美國低收入家庭提供租賃住房援助。約68%的援助惠及老年人、兒童和殘疾人士。住房和城市發展部（HUD）負責監督第8條計劃實施，該計劃由地方公共住房機構（PHA）具體管理。

2022年，全國520萬戶租屋家庭中，約有230萬戶使用第8條代金券（Voucher） 。雖然房東參與該項目是自願的，但一些州和市制定了防止基於收入歧視的法律。住房優惠代金券金額是根據HUD設定的公平市場租金（FMR）制定，但各地會根據城市或縣、單位規模和其他因素而有所不同。申請人可以在任何縣或市立住房管理局辦公室申請該種住房優惠代金券。

在許多地區，低收入住房優惠券的等候名單可能長達數千戶，等待三到六年的情況很常見，一些地方的等待時間甚至可長達十年以上，而且許多名單不對新申請人開放。許多地方每七年開放一次等候名單，通常只短暫開放（通常只有五天）。為應付供不應求的狀況，公共住宅管理局通常會將特定類別的申請人置於等候名單的頂部；一些公共住宅管理局也採用「抽籤」方式，中籤率通常為1/100，殘疾人士、退伍軍人和低收入老年人通常由加權優先權，但也無法保證他們都會從候補名單中被選中。

資料來源/維基百科 整理/記者楊青

低收入 房東 租金

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