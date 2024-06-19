11華人涉為墨國毒販洗錢 不法所得逾5000萬 24嫌被收押

聯邦緝毒局局長米爾格拉姆（中）說明案件詳情。（圖／司法部提供）

聯邦司法部（DOJ）加州中區檢察官辦公室，18日起訴墨西哥 錫那羅亞販毒卡特爾（Sinaloa drug cartel）駐洛杉磯 的同夥，以及與中國地下錢莊有關連的洗錢組織共24名犯罪嫌疑人，並揭露了該販毒洗錢網路，所涉毒品收入超過5000萬美元。這次國際行動被稱為「財富競跑者行動」（Operation Fortune Runner），在中國與墨西哥執法部門的配合下，目前24名被告已全被收押，其中包括11名華人 。

洛杉磯聯邦檢察長艾斯特拉達說明販毒洗錢網絡的運作方式。（圖／司法部提供）

檢察長艾斯特拉達（Martin Estrada）指出，墨西哥販毒集團急於將在美國販毒所得運回墨西哥；同時，中國洗錢組織幫助想要避開每年每人5萬美元的現金流動管制、以及在美國獲取現金的富人。本案主嫌Edgar Joel Martinez-Reyes在大洛杉磯地區管理一個洗錢集團，並與中國公民、洗錢網絡頭目PJ Tong與墨西哥「錫那羅亞販毒集團」(Sinaloa drug cartel )成員會面，談洗錢合約。其運作方式是，中國人把人民幣匯入中國洗錢組織的指定帳戶，在美國兌換美元購買房、車等奢侈品；中國洗錢組織提供的美元則是來自墨西哥毒犯所得，而收到的人民幣則用於從中國購買商品、製毒所需的化學品（precursor chemicals）運去墨西哥。

販毒洗錢網絡示意圖。（圖／司法部提供）

聯邦緝毒局（DEA）局長米爾格拉姆（Anne Milgram）感謝中國和墨西哥的執法機構。自去年11月拜登總統與習近平主席會面以來，他們與中國公安部多次接觸，她本人也曾作為國安會（NSC）代表前往北京。她還指出，與傳統洗錢組織收取5%-10%佣金不同，中國洗錢組織僅向錫那羅亞販毒集團收取1%-2%。但同時，那些想要把錢帶出中國的中國富人，則需要向洗錢組織支付4%。

Edgar Joel Martinez-Reyes和PJ Tong一同前往墨西哥時被拍下。（取自自起訴書）

11名華人被告為Peiji Tong（即上文的PJ Tong，又稱Dr. P或Po）、 Sai Zhang（Tommy）、Chengwu He（Ocean）、Panyu Zhao、Hang Su、Jiayong Yu（Haoran Feng）、Xiaolei Ye、Xuanyi Mu、Shou Yang（Chaoming Cheng）、Jiaxuan He（Edward）以及Jiande Zhou。20名被告將在未來幾周內於洛杉磯市中心的地方法院受審，其中一人已於周一受審。起訴書共提出包括協助及教唆販運可卡因和甲基安非他命（冰毒）、洗錢在內10項指控。如果所有指控成立，每個被告將面臨最低10年、最高終身監禁。