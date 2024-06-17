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七旬華女博士被詐 痛失340萬還欠債

記者楊青/爾灣報導
犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。（C女士提供）
犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。（C女士提供）

以獨居華人為目標的騙案猖獗，年長者殺豬盤又一樁。爾灣七旬華人女博士C女士從信用卡公司的一通電話開始陷入漩渦，欺詐集團假借「欺詐引渡」和「信用卡欺詐民事起訴」為由兩面夾擊，受害人三個月內所有帳戶340萬元被騙一空，還留下70萬元的國稅局稅債，痛不欲生。

化學博士C女士退休後四年前從外州遷居爾灣。2023年11月28日，她接到一通英語電話，對方表示是America Express信用卡工作人員，說有一張署名C女士的信用卡，被警方偵測到在網上訂購了五支槍。對方在電話中主動提供了自己的員工ID。C女士正準備電話結束之後去確認，但對方緊接著要求C女士三小時內要向他提供警察報告。電話同時轉到「廈門市警察局」。

「那時其實我是有點奇怪的，通常美國不會這樣」，C女士在美生活幾十年，瞭解信用卡公司不會跟警察局直接連線。但這時電話很快接通，對方稱自己的是廈門公安局「陳警官」。在C說明情況後，陳警官很快發了一個公文給她，表明自己的公安身份。幾分鐘後，陳警官接通了C女士電腦上的Skype（未來三個多月，C女士一直在Skype的監控之下）。陳警官然後說，幫你到公安系統查一查，看看什麼情況。然後陳警官說，很不幸，妳的名字出現在一個跨國詐騙案中，該騙案金額巨大。然後陳警官將電話轉給了一名「檢察官」。

檢察官開始向C描述案情，同時發來好些公文。「這些公文都有官印，很正規」，檢察官說，詐騙案主犯用不同名字辦了200多張銀行卡，其中一張卡片是C的名字。

---當他說出我的護照信息，我開始相信是真的---

「我知道我沒有做這些事，但是被人家盜用信息去欺詐是可能的，」C說，當對方發給她的文件上她的美國護照所有信息時，她開始相信對方講的是真的，「因為我想只有官方才可能有我的護照信息」。

檢察官對C說，因案情重大，很快要將C從美國引渡回中國。檢察官同時給C發來美國政府授權中國處理這個跨國案的文件。

「這時候我怕了，因為我被別人認為犯罪了；第二要被遣送，」C表示，正在她擔心的時候，檢察官說，如果你不想被遣送，可以交保候審，數額是詐騙數額的20%。檢察官說，兩三個月就可以查清情況，償還保證金。不知所措的C女士，如數將自己的多個銀行帳戶情況告訴了對方。

一周後，檢察官又說，用C名字開的那一張卡片共有16名受害者，還提供了16人的相片、名字、受騙數額。還說，受騙人中有一名70多歲老人，不堪重負跳樓自殺了，老人的律師兒子找到了另外15名受害人，現在對C提出民事起訴，三天後C要到中國出庭。

----簽保密協議，隔斷受害人與外界聯繫----

C女士說，就在她焦頭爛額求助無門的時候，那位檢察官發來了一份保密協議，要求C對所有案情保守秘密。對方還要求C提供手機信息截屏，如果是用英文，還要翻譯中文告知內容。

「在正常情況下我會覺得這很不正常，但我當時嚇壞了，而且他們早把我放在24小時監控當中，」C女士說，那段時間她拒絕了很多活動，不敢講電話，朋友問起也不敢告訴他們，連兒子都不敢講。

C表示自己不可能到中國出庭應訊，對方則表示陳警官可代辦。之後陳說，他在法庭上向受害人陳情C的清白，結果當庭被受害人痛打一頓。檢察官說，C最好自己錄一段小視頻說明情況。然後對方說，受害人都相信你了，但律師說你的資產要一個單獨的機構來證明不涉嫌詐騙，而且證明你有足夠收入沒有騙人動機。

「我當時想受害者擔心的就是他們的錢能不能拿回來。我把相當於三分之二沒追回來的騙款的錢匯過去，他們就不用怕我跑了。」就這樣，C女士一次又一次將錢匯往香港恆生銀行，從2023年12月至2024年2月底，先後七次，總額達340萬元。「檢察官」說，C的這些錢由廈門公安局專人保管。

C說，匯出的這些資金，包括她的現金帳戶、股票，401k，是她一生的所有積蓄。

今年2月底，C接到廈門公安電話說，你的帳戶都沒有問題，錢可以還你了。但很快，自稱是保存錢的那個人說，你的帳戶沒有問題，但是我們怎麼知道你沒有把騙來的錢轉到別人的名下？進而要求C說出自己親戚朋友的信息，並表示需要交一筆保證金，以保證調查這些周邊朋友的帳戶。

---歹徒變本加厲，受害人如夢初醒----

「我這時候開始覺得有點不對勁了，我是嫌疑犯，跟我的朋友有什麼關係？」C說，這時候她的帳戶已被掏空，但對方之前知道她有兩間房子，所以開始逼拿兩間房子去貸款，作為調查周邊朋友的保證金。C當時很希望儘快拿回自己匯出的錢，照辦，向銀行貸款30萬元。

另一方面，在拿到C的340萬元後，「廈門公安」明顯放鬆了對她的監控，她也有機會和朋友交流。兩位朋友一聽情況，馬上斷定她上當被騙。C當天就向各級警方和FBI報案了。

「我醒過來了，但當時詐騙集團還不知道。」在C關掉Skype，對方繼續打電話給C，但當得知C在和朋友說話時，對方似乎意識到了什麼，馬上切斷了skype和所有聯絡電話。

C表示，她現在不但所有積蓄付諸東流，還因提前提取退休金欠國稅局70幾萬稅款，只好向自己兒子和兄弟姐妹借錢，痛不欲生。

----340萬付之東流，警方愛莫能助----

C說，各級警方和FBI她都報了案，但警方表示，他們實在是無能為力，一是因為錢已經匯到香港，超出了美國警方管轄區；二是現在美中關係不好，很難合作。負責洛杉磯和橙縣地區跨國詐騙案的FBI警探告訴她，詐騙集團現在針對的主要目標，正是南加州的華人獨居年長者。

C說，她的資料轉到香港警方後，他們表示很快轉到專案組。但至今也沒有任何消息。

C說，她是因為護照信息而開始相信對方。她的美國護照只有四年新，其間只去過經溫哥華到阿拉斯加，另一次是去墨西哥參加姪子婚禮。

犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。（C女士提供）
犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。（C女士提供）
犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。（C女士提供）
犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。（C女士提供）
犯罪集團向C女士提供的「中方文件」。（C女士提供）
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