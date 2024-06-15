我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲、楊紫瓊、林書豪畢典傳遞正能量 啟發學子迎接挑戰

巴西5月Google熱搜詞 「氣候變遷」驟增9成

接到這幾種電話 可能是詐騙

記者張宏╱洛杉磯報導
不要回撥任何陌生號碼，除非來電者表明自己身分。（本報檔案照片）
不要回撥任何陌生號碼，除非來電者表明自己身分。（本報檔案照片）

在個人信息安全堪憂的今天，幾乎每個華人都會收到過各種垃圾短信和詐欺電話。除了大家基本熟知的假冒國稅局和電力公司這類的電話詐欺手法，Reader's Digest還總結了其他電話詐欺手法和如何破解辦法，其中包括那些第一句就詢問「你能聽到我嗎」的電話和只響一聲就掛的電話都可能是詐騙電話的警示。

「能聽到我說話嗎？」

如果來電者一開始就問「你能聽到我說話嗎」，這個時候要在說話前暫停一下。身分盜竊資源中心執行長兼總裁Eva Velasquez表示，詐騙者正在尋找具體答案，透過讓你在通話一開始就對這個問題回答「是」，而不是在對話中間的某個地方，這樣更方便詐騙者記錄你的肯定答案，可使用該錄音來聲稱您同意為某些詐騙程序付費。如何避免這種情況？Velasquez建議，即使電話看起來像是你認識的人打來的，為安全起見，也應該將你的回答改為「我能聽到你說話」，而不是簡單的YES 。

銀行電話

大家都知道國稅局永遠不會打電話給你，但銀行可能會打電話，這使得大眾更難判斷這是否是真的。另外，銀行需要確認你的身分以保護您的帳戶，這是有道理的。如果銀行打電話要求確認交易是否合法，請簡單回答「是」或「否」，但不要透露更多信息。全球身分保護和數據風險服務公司CyberScout的創始人Adam Levin表示，有些騙子會告訴你信用卡號碼和有效期限，然後要求你說出安全碼做為確認；也有騙子聲稱他們凍結了你的信用卡，因為你可能是詐騙受害者，然後詢問社安號碼。

要注意，只有在你主動撥打電話給銀行時才提供此類信息，且不要使用與你聯繫的那個號碼。翻轉信用卡或金融卡背面查看銀行官方號碼，致電客戶服務，並詢問他們是否剛剛給你打過電話。

只響一聲的電話

大家時常遇到當你急於接聽某個電話，卻發現來電者在鈴聲一響後就掛斷的現象，不要讓好奇心驅使去回電，即使這個號碼看起來很熟悉。機器人呼叫，可欺騙當地區域代碼或特定銀行和其他組織的名稱。身分盜竊資源中心執行長兼總裁Eva Velasquez表示，回電可驗證你的號碼是否屬於真人使用，且顯示你是那種會回撥未知來電者電話的人，這意味著你面臨詐騙者再次打電話的風險。

Velasquez表示，即使你打回去，對方是真人也要保持警覺。騙子所作所為顛覆信任原則，當他們打電話給你時，你自然會有不信任對方的傾向。但是當你打電話給他們時，你就忘記最初打電話的原因，所以你更有可能陷入索取資訊或金錢的詐騙問題。即使他們沒有要求任何東西，回電也可能會讓你付出代價。

Adam Levin表示，你可能回撥的是900的號碼（通常是性熱線），第一分鐘可能會收取17元費用，之後每分鐘會收取9元費用。避免這種情況，要讓未知號碼直接轉至語音信箱，如果重要的話，來電者會留言，不要回撥任何陌生號碼，除非來電者表明自己身分。要記住，駭客只需你的手機號碼就能做很多事情。

評審團資格的電話

一些騙子聲稱他們來自陪審團委員會，當他們要求提供社安號碼，以確認你是否有資格擔任陪審員時，請記住不要透露任何資訊，切勿透過電話透露社安號碼。如果有人就陪審團職責問題和你聯繫，請留意是否收到法院寄來的陪審團正式信件，而不是相信任何打電話給你並詢問敏感資訊的人。

信用卡 詐欺 國稅局

上一則

洛時精選／洛市遊民巷改頭換面 新大樓開放入住

下一則

華女接「銀行」來電 10分鐘後帳戶被鎖 5萬元沒了

延伸閱讀

北加32歲男嫌屋崙入室打劫專挑亞裔 連疫苗接種卡都搶

北加32歲男嫌屋崙入室打劫專挑亞裔 連疫苗接種卡都搶
改革47號法案倡議 嚴打盜竊 11月公投

改革47號法案倡議 嚴打盜竊 11月公投
屋崙2團夥盜竊搶劫30多起被逮 另涉灣區20起重罪

屋崙2團夥盜竊搶劫30多起被逮 另涉灣區20起重罪
孟山都除草劑致癌 賓州受害人賠款降至4億

孟山都除草劑致癌 賓州受害人賠款降至4億
「總統兒子也會犯錯」陪審員稱不影響判決、杭特不必坐牢

「總統兒子也會犯錯」陪審員稱不影響判決、杭特不必坐牢
非法購槍案／定罪杭特 陪審團只花3小時 吉兒沒趕上旁聽

非法購槍案／定罪杭特 陪審團只花3小時 吉兒沒趕上旁聽

熱門新聞

華人名牌球鞋發燒友郭先生買賣鞋年入10萬，結果被警察抄家，原來他竟然買到零元購贓物。圖為示意圖。(取自Unsplash Erik Mclean圖片)

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

2024-06-09 21:35
案發住宅是一棟兩層民宅，10日中午門口還停靠著警車，警方在院內調查辦案。（記者張宏／攝影）

亞市出租屋 1男3女拎包入住爆衝突 華人屋主被迫開槍

2024-06-12 02:20
南加豪華海景屋降價40萬元求售。（Sherry提供）

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

2024-06-07 14:49
女嫌爬上車頂並脫光衣服、雙手叉腰。（取自Citizen App）

捂臉...南加女被警追 竟爬上車頂脫光光

2024-06-10 20:05
台灣盛香珍果凍在南加州好市多上架後，因獨特口感與實惠價格廣受華人歡迎，引發搶購風潮。(讀者提供)

台灣盛香珍果凍好市多上架 南加華人瘋搶

2024-06-12 02:16
好市多將於明年1月至8月停止銷售書籍。（NBC電視台畫面）

感覺就像停售熱狗一樣 好市多精神食糧不再全年上架

2024-06-09 20:53

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌