亞裔名人堂 打造爾灣新表演藝術中心

新的表演藝術中心占地 1萬5000平方英尺、擁有 800個座位。（亞裔名人堂提供）

亞裔 名人堂（Asian Hall of Fame）宣布，與橙縣 音樂舞蹈中心（ Orange County Music & Danc，簡稱OCMD）建立合作夥伴關係，將在占地1300英畝爾灣 大公園（Irvine Great Park）建立一個嶄新的表演藝術中心，訂2026年竣工開放。爾灣大公園是世界上最大的市立公園之一，當地也被譽為新創企業孵化器，是全美第五大亞裔人口最多的地區。

亞裔名人堂致力於提升公眾對亞太裔貢獻認知的非營利組織，每年都會表彰各個行業和社區精英作為其年度人物，歷任年度人物從李小龍到皇后樂隊的主唱Freddie Mercury。名人堂未來會在新的表演中心舉辦學生演出和音樂、舞蹈和社區團體表演，這裡將成為亞裔名人堂及跨文化活動的舉辦場所。名人堂也會在這裡舉辦年度音樂會，邀請葛萊美獲獎音樂家The Doors、Chicago樂團等名人堂親善大使表演，其活動募集款項也會為OCMD40%的學生提供獎學金。

葛萊美獎投票人、名人堂總裁兼首席執行官謝明錦（Maki Hsieh）表示，亞裔名人堂很榮幸能和橙縣音樂舞蹈中心合作，提升和推動爾灣大公園新表演藝術中心的體驗，並確保亞裔後代永逺公平獲得機會，成為社會精英。新的表演藝術中心占地1萬5000平方英尺、擁有800個座位，將耗資約1500萬元，其中亞裔名人堂將資助800萬元。表演中心建成後，這裡將成為美國第一個大型亞太裔表演藝術中心。

橙縣音樂舞蹈中心執行主席及CEO Douglas Freeman表示，與亞裔名人堂的合作，將讓中心抵達所有文化背景的亞裔孩子，讓其無論經濟狀況如何，都能追隨自己的愛好，探索創造力並實現他們的夢想。