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包裹小偷專業化 門禁也難防 多位華人「中招」

記者朱敏梓／洛杉磯報導
華人吳先生居住在一個門禁封閉社區，然而竊賊仍能從高圍欄邊翻牆進入，迅速偷走包裹。（受訪者提供）
華人吳先生居住在一個門禁封閉社區，然而竊賊仍能從高圍欄邊翻牆進入，迅速偷走包裹。（受訪者提供）

南加地區盜竊頻發，包裹丟失已屢見不鮮，且走向「專業化」。巴沙迪那市（Pasadena）華人吳先生不幸中招：快遞包裹送達僅短短幾分鐘，就有人翻牆而入偷走包裹。吳先生居住在一個有門禁的封閉聯排別墅（Townhouse）小區，但即便如此，也抵擋不住竊賊的野心。

吳先生表示，當天他並不在家，回家查看門口的監控畫面後才得知包裹被盜。他發現，在亞馬遜快遞員送達包裹後不到五分鐘內，一名戴著墨鏡、紅髮紅T恤女子就從門口的圍欄翻牆進入，迅速走到他家門口，將包裹塞進了一個隨身大購物袋中，隨後從大門離開。

吳先生說，只有短短幾分鐘，這個包裹就被偷了。他懷疑這名偷包裹的女子就在附近「狩獵」。吳先生補充，他的住處位於一個門禁封閉小區，須密碼才能進入，且門口的圍欄邊特意種植了高高的仙人掌，就是防止竊賊進入。然而，就算是這樣的雙重防護措施，也無法將竊賊拒之門外。吳先生表示，他居住在這裡很久了，小區向來非常安全，但近幾年治安卻每況愈下，之前還發現有人進入小區，在房屋周圍打探，似乎是在查看居民家中是否有人，估計是想趁空而入。

居住在聖蓋博市（San Gabriel） 的一位華人居民近日也遭遇了類似事件，放在家門口的三個包裹在大白天不翼而飛，看似是專業偷包裹賊所為。根據居民家中監控畫面顯示，這名竊賊駕駛一輛小型貨車，在居民家門口慢慢倒車進入停下，然後淡定地走到門口取走包裹。從畫面中可以看到，小貨車上裝滿了包裹。該華人表示，這估計是專業的包裹竊賊，慢慢倒車進入就是讓周邊居民以為是回自己家，不會引起懷疑。

接連不斷的包裹被盜事件令人憂心，一位南加華人留學生表示，她居住在學校附近的公寓內，四個月內被偷了三次快遞，因為快遞價值都不高，向公寓報告了對方也並未積極處理。她表示，現在只要一有包裹，她就會時刻追蹤，第一時間就去門口取走包裹，「現在小偷太囂張了，只能爭分奪秒地跟他們搶」。

華人 南加 聖蓋博

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