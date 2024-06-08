打卡式旅遊模糊中國城市樣貌 「出片」成最高指導原則

中國旅行新樣貌，西安彷彿變成橫店（中國拍古裝劇的影視城），到處都是出租古裝的店鋪和身穿古裝的男女老幼。（圖／讀者提供）

隨著海外華人 日益頻繁到中國旅遊探親，也驚訝中國旅行新面貌。一方面是滿城盡是古裝男女，一方是網紅打卡式旅遊營銷，正在蔓延中國各地。人們最在意的點，似乎永遠都是「出片（拍出好照片）」，社交網路上搜索的攻略，也多是同質化內容推送，導致旅遊最重要的陌生感，被嚴重破壞。

在中國，很多城市都有類似掛滿寫著所謂文青流行語條幅背景的茶館。（圖／讀者提供）

華人Monica近日回中國成都，她說，當地打卡遊程度特別嚴重，全是網紅景點堆砌，有嚴重的同質化問題，缺乏特色，例如有城市名字或吉祥話的拉花咖啡 ，各種掛滿寫著所謂文青流行語條幅背景的茶館，其目的只有一個，就是拍照。大家旅遊最在意的點，變成「出片」，不僅在相同背景下拍照，且精確到對機位和角度，都要粘貼複製。照片下的成都，和本地人眼裡的成都，可能是兩個地方，遊客以為在打卡傳統文化，但實際上是人工營造出來的景點。

到處都是同質化的文創，如有城市名字或吉祥話的拉花咖啡。（圖／讀者提供）

最近從西安旅遊回來的華人小文說，西安彷彿變成橫店（中國拍古裝劇的影視城），到處都是出租古裝的店鋪和身穿古裝的男女老幼。他們穿古裝多數是拍照用，也有人是想增加歷史沉浸感，衣服有的是租來的，有的是自己買的，多數要做好全套妝容，比如髮套、簪花和妝容，但為方便行走，腳下多數是旅遊鞋。在西安一個紅牆前，至少有四、五個攝影機機位，打著燈及印有長安兩個字的燈牌，方便那些穿古裝的人站在牆下，拍下人在大唐長安的美照。

在西安一個紅牆前至少有四、五個攝影機機位，打著燈及印有長安兩個字的燈牌，方便那些穿古裝的人站在牆下拍下人在長安的美照。（圖／讀者提供）

她說，流行變得比當地真實重要，如網上流行的泉州簪花寫真，本來是泉州特色，結果現在各地都在拍簪花照。還有到處都是用當地知名景點模子做出的文創雪糕，每個要25元人民幣（約3.5美元），但人們還是會買，主要是為拍照，人們想用最少的錢拍出美照，找一個牆或拿一個文創產品拍照「打卡（即到此一遊）」，最簡單不過。隨著中國消費降級，許多中國居民基本在國內旅遊，因此各地熱門景點都是人滿為患。像兵馬俑，看兵馬俑的人比兵馬俑多幾倍，摩肩接踵；有人還因為擁擠而暈倒，旅遊體驗大幅下降。

社交平台的同質化信息轟炸，也讓旅遊陌生感和隨機感消失。華人林先生年初去杭州遊玩，他在某社交網絡平台查詢當地美食，平台出於流量考慮，推送的都是所謂「流量」標題和內容，什麼「XXX 避雷」、「遊玩必看攻略」，配合大數據同質化推送，導致搜出來的都是類似的美食攻略。旅遊興奮刺激感，被大幅破壞；如果按照社群推送內容去吃飯，會發現和你一樣被推送引來的人群，大家都吃一樣的東西，就是大數據繭房裡的奴隸。