疫後赴台觀光需求增 臨時綠卡可申請入台證

在美國的中國大陸人士申請入台證，很多是赴台觀光。（取自台灣觀光署）

臨時綠卡 能申請入台證嗎？去年9月台灣重新開放入台證申請後，來自中國大陸的南加 居民積極申請入台證，或為旅遊商務，或為轉機，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處負責相關事務的秘書提醒申請者資料填寫翔實，辦理程序非常便捷，且可網上遞交，一般無需面試，五到十個工作日就可拿到。

南加中國籍居民江小姐因為投資移民 獲得臨時綠卡，她想申請入台證去台灣旅遊，但是擔心自己的臨時綠卡是否能和正式綠卡一樣申請入台證。對此，經文處秘書表示，只要認定在美國有永久居留權就可申請，不會特別區分正式綠卡或臨時綠卡；而且，不僅綠卡持有者可申請入台證，只要是在美國有合法居留權的中國大陸人士都可申請。

經文處秘書表示，疫情後恢復申請後，每日要處理很多申請。申請流程非常簡單，申請者以電腦登錄方式至台灣內政部移民署「境外人士線上 申辦系統」作業平台進行申請（https://coa.immigration.gov.tw/coa-frontend/overseas-foreign-china）。需要準備的資料包括中國護照、美國合法居留權證明文件和中國身分證，補充資料一般包括美國出入境記錄、工作證明、赴台行程計畫和銀行一個月以上的流水帳單。網路資料建議大家要盡量用繁體中文填寫翔實，掃描文件上傳要清晰，申請者最常見的問題是照片不符合尺寸規格。