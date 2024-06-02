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暑期旅遊比一比 好市多套餐平均可省10%

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暑期旅遊比一比 好市多套餐平均可省10%

記者張宏／洛杉磯報導
比較各種折扣，選擇好市多旅遊套餐或許是省錢省事且性價比不錯的選擇。（取自好市多網站截圖）
比較各種折扣，選擇好市多旅遊套餐或許是省錢省事且性價比不錯的選擇。（取自好市多網站截圖）

暑假對很多華人家庭意味著可能增加一項旅行支出，如果想省錢找折扣，選擇好市多Costco）旅遊套餐或許是性價比不錯的選擇。據 Fool.com稱，好市多旅遊（Costco Travel）平均旅行費用能為好市多會員節省10%左右。全家旅遊費動輒數千至萬元，10%意味著能省下數百或千元不等，另外在好市多Executive會員購物每年可獲得消費額2%的現金回饋，加起來就是12%。

好市多旅遊就好像是為會員服務的內部旅行社，提供飯店、郵輪、租車和度假套裝等專屬優惠。好市多旅遊點覆蓋美國、加拿大、墨西哥、加勒比海地區、歐洲、非洲及遠至斐濟的度假目的地，還能使用好市多旅遊預訂世界各地的郵輪，從阿拉斯加到地中海，再到峇里島和西澳大利亞，總有一個目的地套餐能滿足會員所需。

好市多旅遊號稱專門為會員提供「市場上最超值」的度假體驗。其實，好市多旅遊最大優勢在於來自預訂郵輪或整個度假套裝的行程。購買套餐除了省去查找酒店和機票組合的時間，好市多旅遊可跳過航班、酒店和組合的排列組合。Fool.com研究發現，好市多旅遊為會員平均節省旅費10%左右，同時提供旅遊保險、旅遊專家建議、限時獨家優惠及會員返點。美國太陽報（U.S.Sun）曾報導過，一對夫婦去義大利度蜜月，利用好市多套餐節省1000元。本報也報導過華人在夏威夷度假購買其套餐，比自己訂總體便宜1000元。

其實好市多旅遊套餐還另藏玄機，華人Amy說，套餐裡面不同的航班或選擇升級客房，會導致價格變化。如果刪除這些額外行程或內容，價格就會下降。像她之前購買歐洲的套餐包，其中有一項城市美食之旅的額外內容，她將其取消後節省500多元，但如果不仔細閱讀會以為這就是套餐裡的一部分。

她也購買過郵輪套餐，好市多旅遊郵輪套餐最大的缺點是每次只能搜索未來一個月的套餐，訂價是每個人的價格且不含稅金。和其他平台郵輪價格相比，好市多旅遊的優勢是Costco Shop卡、飲料套餐或船上積分，如她之前獲得70元的Shop卡。另外使用好市多旅遊的租車服務也要注意，好市多只提供Alamo、Avis、Budget和Enterprise四家租賃公司的服務。

好市多 華人 Costco

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好市多旅遊限時組合包 華人：性價比高

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