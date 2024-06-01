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跨洋盜版蘋果手機退貨 中國詐團涉騙1230萬

洛杉磯訊
洛杉磯五名中國公民用盜版蘋果手機假冒正版手機退貨騙錢。（示意圖，本報資料照片）
洛杉磯五名中國公民用盜版蘋果手機假冒正版手機退貨騙錢。（示意圖，本報資料照片）

5名中國公民被聯邦逮捕並於5月31日下午提審，他們被指控參與大規模跨太平洋盜版蘋果公司產品計畫（Counterfeit Apple Inc. device scheme），其中包括欺詐性退貨數千支蘋果手機和平板電腦（iPhone、iPad）和其他蘋果產品，並給這家總部位於庫比蒂諾的科技公司造成了至少1230萬美元的損失。

聯邦大陪審團在5月23日發回並於31日解封的22項起訴書，對以下被告提出指控：

楊松（Yang Song，音譯，下同），40歲，柯洛那（Corona）市居民，被指控為頭目；江軍偉（Junwei Jiang），37歲，東洛杉磯人；胡正軒（Zhengxuan Hu），26歲，阿罕布拉居民；林玉山（Yushan Lin），30歲，柯洛那市居民；邢淑儀（Shuyi Xing），34歲，柯洛那市居民。

所有被告均被控一項串謀電信罪、詐欺和郵件詐欺罪、一項嚴重身分盜竊罪、七項電匯詐欺罪、12 項郵件詐欺罪以及一項共謀販運假冒商品罪。

他們於5月30日被捕，5月31日下午在洛杉磯市中心的聯邦法院過堂。

根據起訴書，至少從2015年12月到2024年3月，楊松和江軍偉與中國的同謀合作，向他們和其他美國同謀運送盜版蘋果手機和平板電腦及其他設備。這些假冒的Apple產品看起來像是正品，其識別碼與在北美銷售的正版蘋果產品的編號相匹配，並且是由真人擁有，可以透過蘋果製造商保修和蘋果延長保修計畫進行保修。

據稱，被告隨後以欺詐手段將盜版蘋果手機和平板電腦（iPhone、iPad）和其他設備，向蘋果公司退貨。據稱被告返還的假冒設備上的真實識別號碼和序列號，旨在本質上模仿美國各地真人擁有的真正的蘋果產品，欺騙了蘋果產品的保修計畫，並可能剝奪蘋果設備的合法所有者的保修服務，以及他們合法享有的福利。

識別正版蘋果手機和盜版蘋果手機。（取自iskysoft.com）
識別正版蘋果手機和盜版蘋果手機。（取自iskysoft.com）

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