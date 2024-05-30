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南加亞裔聚居區隱藏攝像頭 疑國際盜竊團夥設樁

洛杉磯訊
被偽裝成植物的監控攝像頭。 （洛縣警察局）
被偽裝成植物的監控攝像頭。 （洛縣警察局）

南加華人聚居的奇諾岡市（Chino Hills） ，4月末有亞裔民眾在家門口石頭中發現隱藏攝像頭，令當地居民大為震驚。近日在亞裔聚居的橙縣園林市（Garden Grove），又發現針對住宅的隱藏攝像頭，許多房主擔心，這令人不安的監視，是否與南加近期頻繁出現的外國盜竊團有關。

園林市的這個攝像頭，被隱藏在屋前灌木叢中，經過偽裝很難被發現，誰放置這個攝像頭，以及它存在多長時間，仍然未知。對房屋受到監視的房主來說，自從她的鄰居在他們的物業上發現這個攝像頭以來，這期事件一直讓她感到不安。

「鄰居以為有人把垃圾丟在家門口的灌木叢中，因此去清理」，這名名叫Lisa的房主說，「當鄰居走近灌木叢時，她找到一個袋子，裡面有安裝電池的攝像頭，正朝向Lisa的家」。Lisa補充，就在攝像頭被發現的前一天，她看到格蘭岱（Glendale）警局逮捕四名嫌犯的新聞，他們持有類似的隱蔽攝像頭，以及偽裝成樹葉的電池。

在格蘭岱案件中，四名被捕男嫌是哥倫比亞公民。洛縣警局認為，他們是盜竊旅遊集團。盜竊旅遊是指外國國民使用旅遊簽證進入美國進行盜竊。格蘭岱（Glendale）警局警官Vahe Abramyan說，「他們會犯下這些罪行，使用不同的身分，盜竊成功後再逃回祖國，以避免美國警方的追捕」。

洛杉磯縣警局（LASD）28日發布公告，警告居民有南美盜竊團夥出沒，此前在卡拉巴薩斯市(Calabasas)的一戶人家的花壇中，發現類似的攝像頭和電池組。

在奇諾岡市的案件中，有居民在4月底發現偽裝成石頭的攝像頭和電池組，並且該裝置正在向附近手機信號塔傳輸數據。在該案例中，攝像頭也是針對某一特定家庭擺放。洛縣警局提醒居民，定期檢查居住房屋周圍環境，以確保類似的隱藏攝像頭，不會出現在住家附近。

在橙縣園林市發現的隱藏攝像頭。（洛縣警察局）
在橙縣園林市發現的隱藏攝像頭。（洛縣警察局）

亞裔 洛縣 南加

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