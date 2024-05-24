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50分鐘4萬元 華人富二代包機去賭城蹦迪

記者張宏/洛杉磯報導
一架灣流飛機大概可容大13人。（Linda許提供）
一架灣流飛機大概可容大13人。（Linda許提供）

包機年輕化？南加有華人近日包下一架灣流重型飛機，去拉斯維加斯參加年度EDC電音節；雖然行程不過50分鐘，但全程來回費用要四萬元左右。包機業者Linda許表示，其中幾個年輕人，本身就學開飛機，包機目的除方便出行，還要體驗炫酷感和拍照發朋友圈。

作為「一生必去」的EDC雛菊電音節，每年都會吸引40餘萬樂迷從全球各地湧來賭城「朝聖」，電音節除裝扮要精心準備，如何去也成為部分年輕人的「競爭」元素。因為電音節需要耗費體力和保持高亢情緒，喝酒醞釀情緒和足夠休息儲存體力是必備的，於是有些人選擇從洛杉磯包車去賭城。精明的商家出租各種豪華加長車，不僅車內燈光氣氛十足，且準備各種酒水讓乘客能一路「嗨」到活動現場，來回價格在五、六千元左右。

還有人更豪，選擇包下一架機飛去賭城。包機業者Linda許表示，今年EDC期間，有華人年輕人包下一架灣流飛機。該飛機最多容納13人，都是20歲左右的年輕人，飛機全部坐滿。其中有幾個應該是富二代，全身都是名牌且開名車，他們也在學開飛機，打算拿到私人駕駛執照後，購買單引擎小飛機。從洛杉磯飛賭城大概飛50分鐘，比包車更快捷，體驗感也更好。飛機上他們沒有其他特別要求，只是詢問是否有調酒，可見是想一路喝到賭城。公司的空服人員在飛機上幫他們調酒，且贈送水果盤和精緻下酒小點心。單程包機價格是兩萬元，來回四萬元，如果折合每個人的費用是3000多元。

Linda許表示，20歲左右年輕客人包機相對不多，畢竟對他們來說，包機的價格比較貴。年輕人多數是飛這種一個小時內的短程，且通常都是坐滿，讓人均票價下降。大家體驗一下包機的感覺，拍拍照和小視頻，發朋友圈炫耀一下。他們主要客群集中在40歲以上的華人，除公務飛行，多數是寒、暑假全家出遊包機。有人喜歡去歐洲，有人選擇去蒙大拿州（Montana）露營打獵或去墨西哥、夏威夷等地。

其實在寒暑假的票價高峰期，包機價格折算下來，比全家一起買商務艙要有吸引力。有客人打算兩個家庭11人七月去義大利旅遊，包機費用是28萬元，人均是兩萬多元。如果買商務艙，那麼多人也不好一起買商務艙，但是包機不僅時間可根據自己的計劃安排，還無需和大家去擠機場、過安檢。

公司的空服在飛機上幫他們調酒，且還贈送他們水果盤和精緻下酒小點心。（Linda許...
公司的空服在飛機上幫他們調酒，且還贈送他們水果盤和精緻下酒小點心。（Linda許提供）
南加有華人年輕人，近日包下一架灣流重型飛機去拉斯維加斯參加年度EDC電音節。雖然...
南加有華人年輕人，近日包下一架灣流重型飛機去拉斯維加斯參加年度EDC電音節。雖然行程不過50分鐘，但全程來回費用要四萬元左右。（Linda許提供）

賭城 華人 洛杉磯

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