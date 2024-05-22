飛機上走動伸展盡快回座位 安全帶指示燈滅還是要繫好

在靠近飛機安全出口處，因空間比較大，時常有長者在這裡推背做拉伸。（圖／讀者提供）

那些喜歡在飛機上做操的大爺大媽可能要小心了！新加坡 航空客機21日因氣流導致緊急降落曼谷導致乘客死亡事件傳出後，南加華人 譁然，紛紛回想自己之前乘坐飛機遭遇亂流的可怕場景，有些人甚至因此有氣流焦慮。華人波音機長丁毓麟提醒大家，飛行時，即使安全帶指示燈滅了，也要在去完洗手間或稍做舒展後，回到座位繫好安全帶。

伸展走動 盡快回座

華人可能對這個場景不陌生：華人大爺大媽在長途飛行中，喜歡在飛機上走來走去，有些人還會跑到茶水間空地上做操，伸展身體和聊天。華人乘客許小姐近日乘坐中國的航空公司去中國，她說，因為飛行時間長，一路上很多華人長者時不時就要走動一下，或者去茶水間接熱水。她的位置靠近安全出口，空間比較大，時常有長者在這裡推背做拉伸，有時還好幾個人一起聚在這裡。空姐們也都習以為常，如換做外航通常空姐都會讓他們盡快回座位繫好安全帶，因為這樣遭遇亂流會很危險。

美國Kalitta Air波音747的機長丁毓麟表示，飛機平穩的時候，他會把安全帶警示燈關掉，讓客人可自由行走去洗手間，但回到位置後，還是建議客人繫好安全帶，即使當時安全指示燈是關的。

突來顛簸 危險性高

不少華人也回憶起以往遭遇顛簸的經歷，一名華人表示，他前兩天回中國時也是搭乘新航，中途有一小段時間顛簸，機長提醒前方天氣不好要繫安全帶，之後有幾秒顛簸到整個人都蹦起來了。他當時嚇死了，幸虧當時是繫著安全帶的，不然人都會飛出去。

華人李先生日前從洛杉磯飛中國途中遭遇顛簸，一個老人家這時起身要去洗手間，飛機顛簸厲害，老人身體開始傾倒，他趕緊把老人家抱住，讓他坐在他的身上。但因為顛簸比較嚴重，他一個人抱住有點吃力，周圍乘客見狀都紛紛伸出援手幫他扶住老人。

驟降失重 難忘經歷

有華人表示，她有一次從澳洲 飛亞洲路上遇到很大的亂流，她當時很害怕，但鄰座是陌生人，不知道找誰來安慰，從此害怕氣流顛簸，在上飛機前都會去好洗手間，全程一動不動。還有華人上個月回中國，在廣東地區遭遇暴雨，飛機顛簸厲害，且出現兩次失重狀態，十分恐怖。她以前飛機隔壁座位有空位時，她喜歡躺下來休息，這樣就需要把安全帶解開，遭遇此事後，她即使睡著也不敢解開安全帶。

也有華人曾在馬尼拉附近遇到過飛機亂流，一個空姐剛幫他們母子扣好安全帶，她就直接飛起來頭撞到天花板，酒灑了一地，場面非常恐怖，從此坐飛機她都盡量避免解開安全帶。也有人曾經歷飛機驟降和20分鐘的顛簸，中間飛機失重好幾次，飛機一直左搖右晃外面還電閃雷鳴，他感覺很反胃，緊握扶手才有一點安全感。