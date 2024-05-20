我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾60萬加州居民未領通膨紓困金 逾期將失效

賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

橙縣今年最高交易 華人買3800萬豪宅 盡享山海景觀

記者趙健／橙縣報導
橙縣新港灘（Newport Beach）一棟新開發的豪宅，近期以3800萬元成交，刷新了該地區今年住宅銷售的價格上限。（取自地產網站Compass）
橙縣新港灘（Newport Beach）一棟新開發的豪宅，近期以3800萬元成交，刷新了該地區今年住宅銷售的價格上限。（取自地產網站Compass）

橙縣新港灘（Newport Beach）一棟新開發的豪宅，近期以3800萬元成交，刷新該地區今年住宅銷售的價格上限。房產紀錄顯示，買家為華人名下一家信託公司。

這棟豪宅位於橙縣新港灘水晶灣 (Crystal Cove) ，是一棟1萬8300平方呎的西班牙風格建築。地產網站Compass於16日公布這筆場外交易（Off market）的信息，但未透露買、賣雙方的身分。

豪宅背靠山地，面向太平洋，幾乎在每個房間都能俯瞰海景。（取自地產網站Compas...
豪宅背靠山地，面向太平洋，幾乎在每個房間都能俯瞰海景。（取自地產網站Compass）

根據Compass網站上的房屋資訊，這棟豪宅背靠山地，面向太平洋，幾乎在每個房間都能俯瞰海景，還可欣賞到壯麗的山脈景色。豪宅內設有游泳池、溫泉館、網球場和健身房，共有九個停車位。

公開紀錄顯示，賣家Thomas和Annette Haigh出售這塊0.8英畝的土地，兩人最初以850萬元的價格買下這塊空地，並建造這座共六間臥室、10.5間衛浴的豪華住宅。而豪宅的買家，是一家與拉斯維加斯華人Tony黃有關的信託公司。

來自Compass的Rex McKown和Marcy Weinstein為賣方經紀，而房地產公司Coldwell Banker Realty的Michelle Queyrel Linovitz為買方經紀。

在這筆交易之前，橙縣今年最貴的私人住宅銷售是位於拉古那海灘（Laguna Beach）7 Montage Way上的一棟豪宅，成交價格3100萬元。根據地產網站Zillow上的信息，這座六間臥室、九間衛浴的豪宅，於今年1月底易手，買家是Jonathan Caine。

此前，橙縣今年最貴的私人住宅銷售是位於拉古那海灘的7 Montage Way上的...
此前，橙縣今年最貴的私人住宅銷售是位於拉古那海灘的7 Montage Way上的一棟豪宅，成交價3100萬元。（取自地產網站Zillow）

橙縣今年昂貴的豪宅交易，正在推高該地區高端住宅的中位價格。房地產公司Douglas Elliman報告顯示，今年第一季度，橙縣的豪華獨棟住宅（占所有房屋銷售價格前10%的交易）的房屋中位數約為438萬元，比去年第一季的370萬元，同比年增18.2%。與此同時，橙縣地區的豪華獨棟住宅的交易時間，也從去年第一季的61天，下降到51天，掛牌數量比去年同期增加約11%。

在橙縣所有地區中，新港灘市的豪華獨棟住宅中位數價格年漲幅最大，高達33%，已從2023年第一季的350萬元，上漲至465萬元。

相較於橙縣，洛杉磯縣豪華獨棟住宅的中位數價格漲幅較去年同期下降10.5%。

豪宅位於橙縣新港灘水晶灣 (Crystal Cove) ，是一棟1萬8300平方...
豪宅位於橙縣新港灘水晶灣 (Crystal Cove) ，是一棟1萬8300平方呎的西班牙風格建築。 （取自谷歌地圖）

橙縣 華人 房地產

上一則

需求回升 加州獨立屋中位價破90萬創新高

延伸閱讀

華人買家出手 3800萬購豪宅 刷新南加橙縣最貴記錄

華人買家出手 3800萬購豪宅 刷新南加橙縣最貴記錄
加州工作職缺 上月增2.3萬個

加州工作職缺 上月增2.3萬個
希望之城Seacliff醫療中心南橙縣開張

希望之城Seacliff醫療中心南橙縣開張
橙縣整頓遊民有成 5年僅增7%

橙縣整頓遊民有成 5年僅增7%
橙縣豐田汽車 即日起推出國殤日大優惠

橙縣豐田汽車 即日起推出國殤日大優惠
南加橙縣藝術高中台裔生 膺選美國總統藝術學者

南加橙縣藝術高中台裔生 膺選美國總統藝術學者

熱門新聞

有細心的網友發現歐陽娜娜上台領取畢業證的視頻截圖中，她獲得的是畢業文憑而非學士學位。（網路圖片）

歐陽娜娜畢業沒學位 「才女」形象崩塌？

2024-05-13 21:55
受歡迎的是拉差辣椒醬，因辣椒生產問題面臨短缺。（匯豐食品網站）

風靡全美數十年 是拉差辣椒醬宣布暫時停產

2024-05-14 02:17
常見皮膚藥膏丙酸氯倍他索在美國的價格高達200多元，比其他國家貴數十倍。（圖／受訪人提供）

美藥價驚人 這款常用皮膚藥 竟比國外貴幾十倍

2024-05-14 19:56
警方搜查到被竊商品，並在屋內發現三把槍。（安大略市警局）

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

2024-05-12 14:04
南加爾灣市一名UPS司機在工業園區遭遇槍擊身亡，嫌疑人被警方逮捕，目前調查犯罪動機。（abc7電視台）

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

2024-05-17 19:06
1996年廣告預言，30年後的漢堡加薯條16元，旅行1.25萬元，基本車款6.5萬元。（TIAA提供）

神預言 30年前廣告已揭露今年物價

2024-05-15 13:09

超人氣

更多 >
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇
加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲