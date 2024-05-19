中遊學團美簽 變貴變難辦

遊學團正在恢復期。中國大城市的家長送孩子出國遊學意願和經濟實力都不成問題，最大問題是簽證難辦。（林旭提供）

曾幾何時，來自中國的遊學團十幾輛大巴一字排開，場面蔚為壯觀，如今盛況不再。疫情 後遊學團緩慢恢復中，南加 遊學團華人業者表示，中國大城市的家長送孩子出國遊學意願和經濟實力都不是問題，最大問題是簽證 難辦，通常要提前半年申請，一不留神可能像最近一個遊學團全軍覆沒，同時遊學費用也較疫情前上漲一倍左右。

美中文化協會基金會主席林旭表示，今年暑期大概有100多名學生組成的遊學團來南加。遊學團現在恢復期，來美國遊學不管學生和家長積極性都很高，即使網路上對美國有負面宣傳，但大城市如北京上海的家長對海外了解和洛杉磯本地人差不多。遊學團目標人群的財務也不是問題，主要是簽證難。現在美簽不好拿，首先是預約排期長，像他3月底回國面簽月月排到10月份。其次是拒簽率高，像最近46人的新東方遊學團被拒就是一個慘痛例子。

他多年來總結的獲簽竅門是越有名的學校成功率越高，像他的遊學團都是來自北京重點學校，通常簽證官會放行。很多人覺得美國的邀請函很重要，其實簽證官主要是看遊學團的構成，為避免家長帶孩子一起來有移民傾向，如果都是學生組成的遊學團，再有名校加持，可信度就越高。

遊學團也面臨價格大幅上漲問題，林旭表示，遊學團費用比疫情前上漲約一倍，以往15天不含機票，吃住行成本在1500元左右，相當於一天約100元，但現在一天至少在135到150元之間，那15天只是吃住就要2000元。其中酒店費用上漲近一倍，巴士費用也上漲40%，餐飲費每人每天至少40元，這些都是基本配置的價格。如果加入活動費用，如進校學習，一個孩子五天至少要800多元。還會有家長要求孩子住四星酒店，那一天就要200多元，遊學團的孩子們，每個孩子有六個大人關注，且有各種群組隨時和家人溝通傳遞信息，他們的接待會時刻關注中，也很有壓力。

巴士業者鹿強表示，他覺得今年遊學團市場不好，訂車很少，目前來看暑期不會有較大規模的遊學團。一方面是中美關係不好，學校帶學生來，大家覺得不安全；一方面是簽證麻煩，要等好幾個月。像他10月打算做交換生計畫，現在就要開始辦簽證。

中國研究機構顯示，海外遊學市場還是有潛力，智研諮詢的報告顯示，中國遊學市場2019年遊學總人數達625萬人次，人均花費達1.14萬元人民幣。遊學行業市場規模達715億元人民幣。2020年後受疫情影響，中國遊學市場重創，遊學人數大幅減少。目前逐漸復甦中，但整個遊學行業市場規模較疫前仍差距甚大。