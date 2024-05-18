華女機上酒醉吵鬧被捕 考量患憂鬱症不起訴

台北飛洛杉磯航班，華人女子在飛機上醉酒鬧事。（記者邵敏／攝影）

一架從台北飛往洛杉磯的航班上有一名華人女子醉酒鬧事，抵達洛杉磯國際機場 後，肇事者隨即被聯邦調查局（FBI ）逮捕。律師指出，飛機上的違法行為基本上都是重罪，涉及公共安全，但是聯邦檢察官最後並沒有起訴這名華女 。

根據知情者提供的消息，華女當時把白酒倒進水杯，並帶上飛機飲用，旁人以為她喝的是水，實際上卻是烈酒。女子大醉後在飛機上胡言亂語，干擾其他乘客，之後她被乘務人員控制，到達洛杉磯後就被等候多時的FBI逮捕。

聯邦檢察官最後沒有起訴這名當事人，原因之一，醫療診斷證明女子患有憂鬱症；其二，醉酒女子當時干擾旁邊男乘客，但沒有危及飛行安全。劉龍珠律師解讀案例，認為這起案件比較特殊，一般來說，乘客在飛行過程中鬧事，此類案件起訴是常態，沒有起訴則很少見。

聯邦法律規定，飛機上鬧事將被重罪檢控，最低量刑5年以上，甚至可能被判無期徒刑。因為飛行過程中的不當行為，可能危及整架飛機所有乘客的生命安全。至於量刑輕重，劉龍珠解釋說，具體根據行為本身定罪，如果乘客在飛機尾部鬧事，相對較輕；如果靠近駕駛艙，直接危害飛行安全，量刑就會很重。

飛行過程中，眾人齊聚狹窄空間，容易起糾紛。劉龍珠建議乘客，在這個特殊的空間，一定要學會忍氣吞聲，避免事態無法控制。一是考慮整架飛機的乘客安全；如果被打還手，也可能會被檢控。「被打者還手，要看當事人的行為，究竟屬於正當防衛還是參與打鬥，如果是後者，同樣會面臨法律刑罰。」

圈內人士指出，飛機上常見糾紛包括孩子哭鬧，引起旁邊乘客抱怨，繼而演變成吵架動手。另一種常見的情況是，飛機位置小，乘客擠在一起，女乘客抱怨男乘客占便宜。對於此類事件，劉龍珠表示，有些可能只是誤會，但乘務人員基本上「寧可信其有」，律師提醒男乘客，盡量不要造成不必要的誤會，否則將面臨相應處置。

另外值得一提的是，機艙門有無關閉對量刑非常關鍵。劉龍珠解釋，飛機上分兩個階段，其中一個階段是從準備起飛機艙門關上開始，一直到達目的地後機艙門尚未打開，這段時間，無論飛機是否在高空中飛行，都屬於飛行過程階段；期間發生任何違法行為，都適用於聯邦法律。比如飛機剛離開台北，尚未進入美國領空，此時發生的違法行為也適用聯邦法律。