稱與親巴抗議者達協議 蘇諾瑪州大華裔校長「被休假」

蘇諾瑪州大華裔校長李明東因與親巴勒斯坦抗議者達成協議被迫休假。（電視新聞截圖）

蘇諾瑪州大（Sonoma State University）來自台灣的華裔校長李明東（Mike Lee）因「不服從命令」被加州州大（CSU）要求休行政假，理由是李明東向全校發出表示已與親巴勒斯坦 抗議者達成協議的訊息。

灣區NBC電視台報導，州大總校長賈西亞（Mildred García）16日發出聲明表示，李明東在未經批准的情況下，發出了這項訊息，因此，在州大董事會審查此事的期間，李明東被要求暫時休假。

賈西亞補充說：「身為教育工作者，我們的職責是支持和提振州大所有成員的士氣。我必須承認，我對這份聲明對蘇諾瑪州大校園產生的影響深感憂慮，對於許多學生和校園成員來說，看到和讀到這份聲明該有多麼掙扎和痛苦。加大的核心和使命是，為我們所服務的所有人創造一個包容、歡迎的地方，而不是為了一個群體將另一個群體邊緣化。」

賈西亞表示，負責學術與學生事務的蘇諾瑪州大副校長艾文斯（Nathan Evans）將暫代蘇諾瑪州大校長一職。

蘇諾瑪州大一個名為「巴勒斯坦正義學生」（Students for Justice in Palestine）的組織，在社群媒體上公布了李明東的訊息，標題寫著「蘇諾瑪州大要求已獲批准」（SSU Demands Met）。

李明東在訊息中表示，他參與了在10日到14日舉行的有關抗議者要求的討論，稱正反雙方達成了多項協議，包括成立「巴勒斯坦正義學生」諮詢委員會、對以色列 機構進行學術抵制、蘇諾瑪州大基金會公布投資 對象和撤資、呼籲停火等。

李明東在發給學生們的訊息中說：「當人類遭受大規模屠殺和毀滅時，任何人都不應該袖手旁觀。」

衛報（The Guardian）指出，蘇諾瑪州大是美國第一所表示將拒絕與以色列學術機構合作的大學。不過，根據李明東的訊息，蘇諾瑪州大目前與以色列大學沒有任何交換或學術計畫。李明東說：「蘇諾瑪州大不會追求或參與任何由以色列國家學術及研究機構贊助或代表的出國留學、教職員交流或其他正式合作計畫。」

李明東還說，蘇諾瑪州大只會「以個人身分」與以色列學者接觸，同時還會審查其投資項目，尋求與以色列合作的「替代方案」，並成立巴勒斯坦研究計畫。

此舉立即引起親以色列團體的批評，指責「巴勒斯坦正義學生」美化哈瑪斯並歧視猶大學生。反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）對以色列國土報（Haaretz）說：「李明東向抗議者舉白旗，並同意一系列危險的要求，是迄今為止與紮營抗議者達成的最具攻擊性、最令人憤慨的協議之一。」

在被要求休行政假後，李明東16日發出了一份聲明。

他說：「在我嘗試與一個學生團體達成共識的過程中，我將其他學生邊緣化了。我意識到，這項舉措造成了傷害，我願意承擔所有責任。同時，我也對我的行為造成意想不到的後果深表遺憾。」