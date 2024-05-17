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手機群聊投資 被騙2萬元 洛杉磯僑教中心講座提醒民眾注意

記者楊青／洛杉磯報導
為華人年長者量身訂題的「如何預防欺詐」，吸引大批年長者前往旁聽。（記者楊青／攝影）
為華人年長者量身訂題的「如何預防欺詐」，吸引大批年長者前往旁聽。（記者楊青／攝影）

莫名其妙進入一個聊天群組，結果誤信投資損失2萬元。洛杉磯僑教中心為華人年長者設計的「如何預防欺詐」專題講座，16日在洛杉磯華埠圖書館登場，提醒民眾注意。

洛杉磯經文處領事鄭兆凱表示，近期接到不少在美台灣僑民的被騙緊急救助報告，值得在美...
洛杉磯經文處領事鄭兆凱表示，近期接到不少在美台灣僑民的被騙緊急救助報告，值得在美年長華人參考。（記者楊青／攝影）

講座邀請到洛杉磯縣社區成人學校資訊安全專家徐士坦主講，吸引大批年長者前往旁聽。徐士坦表示，各種手段和方法的欺詐無所不在，各種詐騙非常囂張，無孔不入，幾乎無人能夠倖免成為欺詐犯罪的釣魚目標，不僅媒體隔三岔五曝光各種欺詐案件，就連聯邦國稅局，也曾發生政府帳戶被駭，犯罪團夥冒名領取退稅，造成聯邦政府5000多萬元的巨大損失，老百姓的各種上當受騙，更是不勝枚數。

陳永敏（左站者）表示，詐騙手段越來越高明，受害人越來越多，希望講座現場聽眾將相關...
陳永敏（左站者）表示，詐騙手段越來越高明，受害人越來越多，希望講座現場聽眾將相關資訊傳達給左鄰右舍和周遭人群，大家一起提高警惕，不要成為下一個受害人。（記者楊青／攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處領事鄭兆凱表示，近期接到不少在美台灣僑民的被騙緊急救助報告，尤其對在美年長華人具有參考價值。他提醒大家不要用自己的手機去上外面的網路連結，除了正規的商家和酒店。如果在公共場所看到個別人開著自己的熱點，小心上當。因為你為了自己一時方便與該熱點鏈接，很可能導致自己的手機資訊被盜，手機密碼被駭。最近他同事的家人就是活生生的受害者，手機和電腦帳戶諮詢全部被盜，銀行錢被轉。

鄭兆凱表示，另外一個案例是，一位僑胞接到電話，一名自稱是中國公安的人說他涉嫌綁架罪，要其配合中國公安和檢察官的調查；之後一個自稱是中國大陸檢察官的人來電，要求他將相當數量的錢盡速匯到香港廉政公署接受監管，否則將對其實施逮捕，遣送中國大陸。

洛僑中心主辦的「如何預防欺詐」專題講座16日在華埠圖書館登場。（記者楊青／攝影）
洛僑中心主辦的「如何預防欺詐」專題講座16日在華埠圖書館登場。（記者楊青／攝影）

還有僑胞報告手機群聊也出問題。一僑胞在和朋友群聊時莫名其妙進入了另外一個群，後來發現這是比特幣群，裡面很多群友介紹投資賺了很多錢，並且不斷感謝群主，結果這位僑民忍不住也加入投資，很快就被騙掉2萬元。他表示，假如發現資訊被盜，資金被騙，應該馬上報警，趕在銀行匯款之前得到幫助，停止損失。

洛僑中心專題講座「如何預防欺詐」，吸引年長者前往旁聽。（記者楊青／攝影）
洛僑中心專題講座「如何預防欺詐」，吸引年長者前往旁聽。（記者楊青／攝影）

洛僑中心主任陳永敏表示，詐騙手段愈來愈高明，受害人愈來愈多，還希望當天講座的現場聽眾將相關資訊傳達給左鄰右舍和周遭人群，大家一起提高警惕，不要成為下一個受害人。

本次講座由洛僑界急難救助協會協辦，洛僑副主任鄭心茹、僑務諮詢委員劉煥君、羅省中華會館主席李金生、羅省保安堂元老暨僑務委員廖美華、羅省中華會館顧問黃鍾艷珍等出席當天講座。

洛杉磯 投資 華人

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