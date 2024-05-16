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今夏出遊熱度不減 妥善規畫省錢避人潮

記者张宏/洛杉磯報導
每年夏季旅遊歐洲都是熱門目的地，但今年夏季旅遊撞上法國奧運會，路線要盡量避開法國。（記者張宏／攝影）
每年夏季旅遊歐洲都是熱門目的地，但今年夏季旅遊撞上法國奧運會，路線要盡量避開法國。（記者張宏／攝影）

今年夏季出遊的熱情依舊，全球最大的旅遊指導平台Tripadvisor14日發布年度夏季旅遊指數顯示，美國人和世界各地的遊客儘管對經濟風向有所擔憂，但95%受訪者今年計劃出行次數與去年夏天持平（51%）或更多（44%）。 此外，26%美國人的度假預算約為5000元或更多。

旅遊網站Expedia分享預訂2024年夏季假期的五個技巧，首先捆綁旅程，同時預訂機票和飯店可享大幅折扣。其次盡量在夏季中段或晚些時候去旅行。不僅省錢，也能避開人潮。另外可選擇「紅眼航班」，乘坐當天第一班航班通常獲得更優惠價格，延誤和取消可能性也更低。最後用累積旅行信用卡點數和航空公司哩程獎勵的雙重消費方式去旅遊。

同時根據NerdWallet2024年夏季旅行報告，45%美國人計劃今年夏天參加一次需要住宿或航班的旅行，平均費用略低於3600元。其中五分之一的旅客預計會負債以支付度假費用。Pinterest2024年夏季旅行報告發現，夏季旅行者最感興趣的是冒險、探索神秘或未知的目的地及休息。「安靜的生活」搜尋量激增530%，但這對每個人來說可能意味著不同的事情。有人的安靜生活是在海邊待著，而有的人是去巴拿馬參加瑜伽靜修。

85%的美國遊客認為，旅遊和體驗是預算中的重要組成部分，其中博物館和藝術畫廊、美食和美酒之旅及遊樂園和水上樂園三大體驗名列前三重要內容。雖然他們一些活動是預先計劃的，但大多數旅行者都重視自發性，超過一半的美國旅行者 (56%) 根據實時感受決定部分行程。

獨自旅行仍然很受歡迎，1月Google獨自旅行搜尋量達到歷史新高，但獨自旅行並不適合所有人，Z世代對團體旅行和公路旅行非常感興趣。海外熱門目的地分別是倫敦、墨西哥坎昆、羅馬、東京和巴黎，美國本土的波士頓和檀香山列為今年夏季前五名的國內目的地。Expedia旅遊專家Melanie Fish預計，海外熱門城市的遊客人數將與去年夏季相當。

但對於許多旅行者來說，夏季旅行支出很昂貴。華人黃小姐表示，夏天主要是家庭出遊，現在酒店機票和交通全程加起來數字驚人，但是孩子只有暑假有時間，且同學之間也會詢問暑期去了哪裡旅遊，大多數都會出國。今年暑期她計劃去日本，因為她的媽媽在日本長住，這樣可節部分省住宿費用，且日元兌美國匯率比較好。

預算 日本 匯率

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