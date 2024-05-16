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法國辦奧運擁擠 希、土漲幅大 北歐遊熱門

記者张宏/洛杉磯報導
今年夏季旅遊人們熱情高漲，不過一些熱門景點如威尼斯自6月起，限制旅行團每團上島人數為25人。（記者張宏／攝影）
今年夏季旅遊人們熱情高漲，不過一些熱門景點如威尼斯自6月起，限制旅行團每團上島人數為25人。（記者張宏／攝影）

今年夏季旅遊特點是避開法國奧運，成本上漲但人們旅遊熱情高漲。歐洲向來是夏季旅遊熱門目的地，但今年夏季旅遊撞上法國奧運會，路線要盡量避開法國。同時一些比較新興的歐洲旅遊目的地如土耳其和希臘價格漲幅大，人們的旅遊意願高漲但又想省錢，Pinterest的旅行搜尋次數2023年超過10億次，旅行省錢次數超過100億次。

名人假期的銷售經理Sam表示，每年夏季都是歐洲旅遊的旺季，但今年路線也會根據最近的狀況有各種調整。像法國舉辦奧運會，所以7月底到8月初出團都會避開法國和其周邊，還有南歐和義大利地區夏季比較熱，年長遊客容易中暑，所以也會避開。北歐是熱門選擇，像瑞典的斯堪地那維亞（Scandinavian）不受奧運會影響，且當地氣候宜人，很適合夏季出遊。之前比較火的冰島旅遊，因為火山爆發，且當地物價上漲達20%，導致去冰島的熱度下降。

他說，瑞士、荷蘭、比利時和盧森堡也很適合夏季旅遊，夏季去亞洲也是不錯的選擇。不過夏季旅遊旅行團多是中老年遊客為主，還有親子遊比較多。今年夏季機票總體還是嚴峻，但比去年略好，去年5月到8月機票都超過2000元以上，今年旅行市場反彈沒有那麼大，且航空恢復比旅遊市場更快。因為奧運會，他們暑期出團量比以往少一些， 7月到8月出團量比之前少一半。一些人氣景點也有限流措施，如威尼斯自6月起，旅行團每團人數限制為25人，只有觀光大巴士載客量的一半。巴塞隆納去年10月開始，不僅限制郵輪停靠，且限制舊城區（Ciutat Vella）的觀光團數量和規模，及提高旅遊稅率。

旅行成本上漲也在衝擊旅遊業，歐洲車價上漲15%到25%，酒店也在漲，非奧運的地方也在漲價。旅遊成本每年都在10%的漲幅，目前漲幅最大是土耳其，其次是希臘，相對傳統旅遊目的地比較穩定。

華人李女士今年夏天和家人去荷蘭比利時和盧森堡遊玩，她說，每年暑假都會帶孩子出國遊玩，雖然這次她精打細算，全家人出遊成本依然增加10%到15%。但她通過信用卡積分和無息分期付款抵消部分壓力，同時還會幫人代購賺取差價來減少支出。畢竟旅行的回憶是最珍貴的，如果明年還繼續漲價，那大概只能回中國過暑假了。

奧運 觀光 冰島

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