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2025樂透綠卡揭曉 華男等20年 過半百才抽中

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2025樂透綠卡揭曉 華男等20年 過半百才抽中

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
2025年度美國多元化移民簽證(DV-2025)抽籤結果公布，中籤者喜憂參半。（istock圖庫示意圖)
2025年度美國多元化移民簽證(DV-2025)抽籤結果公布，中籤者喜憂參半。（istock圖庫示意圖)

2025財年美國多元化移民簽證（Diversity Immigrant Visa，簡稱DV，俗稱「樂透綠卡」）抽籤結果近日公布，美國國務院今年共發放5萬5000張綠卡名額，讓來自全球各地（非所有國家或地區都符合資格）的申請人，有機會實現美國夢。然而龐大申請人數和有限名額，有人等了20多年才被抽中，真是幾家歡喜幾家愁。

根據官方資訊，參與者可以在2025年9月30日前，透過線上系統查詢中籤狀態。由於大量申請者在結果公布初期同時登入查詢，經常導致官方網站暫時性服務中斷。因此，官方建議申請者可以在查詢高峰期過後再進行操作，避免網站過載造成的不便。

有連續申請超過10年的民眾，今年終於如願以償拿到綠卡，而目前仍持學生簽證身分的一些民眾，因未能中籤，只能繼續尋求其他途徑獲得合法身分。

目前持O-1傑出人才簽證的江小姐表示，雖然以她的條件，留美工作並不需要倚靠綠卡，但考慮長遠發展，獲得永久居留權仍然是更穩妥的選擇。對於沒能中籤，她感到十分失落；而目前還在美國念書，持F-1學生簽證的李小姐也感到十分沮喪，儘管此前就知道被抽中很難，沒有抱太大期望，但看到結果，仍難掩失望之情。

申請人陳先生則有不同考量。他表示，30歲開始申請DV簽證，當時還要郵寄紙本表格，轉眼已年過半百，終於等到中籤消息。然而在欣喜之餘，他也意識到移民是個涉及方方面面的重大決定，需要與家人審慎討論，權衡利弊。

對於2026財年想參與DV抽籤的申請人，官方提醒註冊將於2024年10月4日美東時間中午12時開放，並於11月7日中午12時結束。申請人最好避開首日和截止日前夕的高峰期，以免因系統擁堵而錯失申請機會。

此外，DV申請完全免費，官方提醒申請人避免利用收費的移民中介服務，強調任何聲稱能夠提高中籤率的付費服務，都是違規的。照片規範亦需嚴格遵守，不得使用舊照片或之前申請用過的照片，確保申請資料的準確性和完整性是成功的關鍵。

而在填寫申請表時，要確保姓名與護照一致，同時如實詳細填寫家庭信息。隱瞞配偶或21歲以下子女的情況，會導致取消申請資格。值得注意的是，除親生子女，還包括繼子女和合法收養的子女，不論他們是否隨行移民美國。

學生簽證 綠卡 移民

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律師：中籤只是第一步 拿綠卡還須過五關

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