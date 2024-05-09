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華人司機慘死 公司破產難躲賠償 還有刑事責任

記者张宏／洛杉磯報導
有限責任公司責任並不有限，華人卡車司機路上慘死，其公司以為宣告破產就能躲過賠償，結果仍需賠償。（示意圖，unsplash/Bernd Dittrich）
有限責任公司責任並不有限，華人卡車司機路上慘死，其公司以為宣告破產就能躲過賠償，結果仍需賠償。（示意圖，unsplash/Bernd Dittrich）

有限責任公司，責任並不有限。華人卡車司機路上慘死，其公司以為宣告破產就能躲過賠償，結果他們漏算一步。華人卡車司機董先生三個月前在中部奧克拉荷馬州(Oklahoma)發生意外身亡，其所屬公司因沒有買勞工保險無力賠償，就以破產為名，想躲過賠付。沒想到死者家屬委託律師不僅證明雙方有僱用關係，還從勞工保險局為死者求得28萬元賠償，而公司老闆，則面臨刑事和罰款雙重懲罰。

代表董先生家屬律師鄧洪表示，董司機是一名跑長途的卡車司機，他三個月前在奧克拉荷馬的路上發生車禍，不幸當場死亡。董司機留下兩個孩子需要撫養，家屬向其公司求償，但是他所屬的公司華人老闆表示，董司機才來公司不到兩個月，公司也剛成立沒多久，還來不及為董司機買勞工保險，且辯稱董司機不算公司員工，其稅單只是1099，屬於獨立承包商，隨後這家公司也宣布倒閉。

鄧洪說，這家公司屬於夫妻店，買了幾個卡車車頭，然後在外面請司機，就開始做貨運生意。此案要先證明董先生只為該公司工作，不是獨立承包商，這樣才能幫助家屬獲得賠償。而證據就是董先生在最後一次出車前，公司給其上一趟結算的3000元出車費。同時董先生車禍時，駕駛的卡車車頭也屬於公司，不是他自己的。雖然卡車公司發1099表格給董司機，以為可藉此避免責任，但1099稅表不一定是獨立承包商，獨立承包商的概念，是自己經營卡車公司，且無需上班打卡。

鄧洪表示，因為董先生所屬公司已宣告倒閉，且沒有買勞工保險，鄧洪轉向州政府勞工保險局申請賠償，最終勞工保險局賠償28萬元，該金額是死亡賠償的最高額度。而董先生所屬公司麻煩在後面，勞工保險局是政府機構，會用刑事方式懲罰雇主，沒有購買勞工保險，本身就是犯罪行為，同時還會有一萬元罰款及還清政府賠償的金額。很多華人業主以為公司屬性是有限責任公司，就真的是有限責任，但刑事責任會追究公司老闆的個人責任。

一些華人公司，如按摩業和餐館業喜歡給員工發1099表，但是法律規定，即使員工拿1099，只要不是獨立承包人，都要為其購買勞工保險。同時他建議跑長途這類風險較高職業的華人，如果有家庭，且是家庭主要經濟來源，除公司的勞工保險，最好再買一份個人人壽保險。通常的定期壽險，每年幾百元，就可在一定時間內提供保障。

保險業者張國興表示，只要員工聽命於老闆且在其手下做事，如果給其開1099，這一做法從開始就是違法，公司一定跑不掉。尤其卡車司機風險高，雖然卡車司機勞工保險比較貴，但這是卡車公司開門做生意必需的支出，否則到法院才會發現自己的責任逃不掉。很多老闆都會想辦法省保費、省稅，但事實是任何情況都不要抱僥倖心理。

有限責任公司責任並不有限，華人卡車司機路上慘死，其公司以為宣告破產就能躲過賠償，...
有限責任公司責任並不有限，華人卡車司機路上慘死，其公司以為宣告破產就能躲過賠償，結果仍需賠償。（示意圖，unsplash/Bernd Dittrich）

保險 勞工 華人

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