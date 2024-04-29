我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美空汙最嚴重前5名 南加占了4城

NBA／太陽遭淘汰 布克、KD合轟82分無用 灰狼4戰橫掃晉級

相較德州 偷渡客自加州入美更順暢

編譯陳盈霖／綜合報導
中國公民正快速穿越美國南部邊境。（CNN）
中國公民正快速穿越美國南部邊境。（CNN）

每日信號報（The Daily Signal）報導，中國公民正快速穿越美國南部邊境。截至2021年9月30日財年，美國海關與邊境保護局（CBP）紀錄75起越過聖地牙哥邊境的中國移民。但距離2024財年結束還有五個月，至今CBP已發現2萬3890起非法中國越境公民。

前邊境巡邏隊長史考特（Rodney Scott）說，長期以來，中國人與犯罪集團合作入美，數量激增。他與美國緝毒局工作28年的瑪爾茲（Derek Maltz）及傳統金機會亞洲研究中心研究員克寧安（Michael Cunningham）分析短時間此數量激增的六個主要原因。

一、聖地牙哥基礎設施

史考特說，擁有140萬人口的聖地牙哥，一直是非法移民青睞的過境點，因為他們很容易「融入」於繁忙的城市街道中。他說，從墨西哥進入德州「你要過河」，且德州政府對邊防甚嚴，而從亞利桑納州入境卻有嚴酷沙漠阻礙，相較來說，聖地牙哥提供了更安全、舒適的越境選擇。

據指出，偷渡客可以在墨西哥邊境城蒂璜那（Tijuana）喝咖啡、看電視，然後「出發」的指令一下達，15分鐘後就可以站在美國的土地上，20分鐘後即可進行邊防入境程序，且會得食物和飲水。當通過美國邊防單位程序被釋放，加州的非政府組織會給偷渡客庇護所或是提供巴士票，給他們前往想去的地方。這一套程序對犯罪集團而言，是一套完整的偷渡系統。

二、走私集團金錢誘惑

史考特說，中國移民對墨西哥毒品走私集團而言可說「利潤豐厚」。他說，要離開中國相當困難，除非有政府許可，所以必須偷渡出中國再到美國。他們從走私集團購買的「旅行套餐」根據包含的內容支付費用。比方他們可前往厄瓜多爾後再到墨西哥，在那得到合法旅行簽證，就可搭乘墨西哥國內航班，到達更靠近美國邊境的地點。

三、他們掌握情勢還可以的時候

史考特說，「目前美國聯邦政府沒有做出具體反映，減緩走私移民速度。」隨著11月總統大選臨近，他推測移民走私者擔心，若川普或共和黨獲勝，將恢復過去川普時代的邊境安全政策，此情況也能解釋為何近期非法移民入美激增。

四、更好的生活

克寧安說，新冠肺炎疫情三年，中國公民歷經嚴格的封鎖限制，「他們將零疫情視為一場政治運動，他們擔心中國未來。」此外，隨著今年兩家大型房地產開發公司倒閉，中國股市下跌，經濟陷入困境，「他們只想過更好的生活。」

五、中國對美國影響

中國對外倡導「一帶一路」無法就是要擴展對地的影響力。史考特指出，中國長期以來透過任何可能的手段，幫助一些中國人來到美國，已經不是什麼隱藏的秘密；有報告顯示中國公民「系統的進入美國購買房地產、購買靠近軍事基地的房產」，這也是他們蓄意越境的證據。

但克寧安說，中國把「間諜」送到美國，而非法移民無身分，無法獲得高權限工作，難以達到從事間諜工作的企圖。但可以合理認為「中國間諜滲透到犯罪集團中，對來美的中國人進行監視。」

六、大麻市場

瑪爾茲說，中國經營的大麻種植產業遍布全國，這並非巧合。「今天的大麻含有極高濃度四氫大麻酚（THC），對大腦造成的問題比過去更嚴重。這是聰明的中國領導人利用美國人吸食大麻的另一種方式，但愚蠢的美國人不會明白這點。」

中國公民正快速穿越美國南部邊境。(CNN）
中國公民正快速穿越美國南部邊境。(CNN）
愈來愈多中國公民企圖穿越加州南部邊境。（CNN）
愈來愈多中國公民企圖穿越加州南部邊境。（CNN）

非法移民 偷渡客 墨西哥

上一則

加州稅負高？ 研究：不適用低收者

下一則

華女涉詐1.5億落網 夫逃中國 多處房產被沒收

延伸閱讀

川普5月3日要在佛州辦大型募款 可能決定副手是誰

川普5月3日要在佛州辦大型募款 可能決定副手是誰
雪梨殺傷事件：捨命拯救愛女的母親 澳洲網友募資協助度過難關

雪梨殺傷事件：捨命拯救愛女的母親 澳洲網友募資協助度過難關
丹寧日 舊金山百名檢警穿牛仔褲反性暴力

丹寧日 舊金山百名檢警穿牛仔褲反性暴力
仇恨犯罪難定罪 警局、社區無奈

仇恨犯罪難定罪 警局、社區無奈
警長稱警局改革達成 批評者不認同

警長稱警局改革達成 批評者不認同
青菜變美味的新助手：味噌奶油

青菜變美味的新助手：味噌奶油

熱門新聞

這些一元紙幣可能價值15萬元。（Pexels）

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

2024-04-27 16:42
比佛利山莊住宅俯瞰圖，該莊園佔地6英畝。(房地產交易網站Realtor.com）

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

2024-04-21 21:17
Costco不只可以買金塊，還能買棺材。（美聯社）

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

2024-04-24 02:19
連結南加州和賭城拉斯維加斯的高鐵終於動工。（Brightline West臉書）

等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工

2024-04-22 15:43
堂吃無需小費，南加餐廳用這妙招。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱堂吃無需小費 南加餐廳用這妙招

2024-04-25 15:15
Metro公車上的乘客有不少。（張先生提供）

華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

2024-04-26 02:20

超人氣

更多 >
門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐
洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國
南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽
最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消

最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消