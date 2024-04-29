相較德州 偷渡客自加州入美更順暢

中國公民正快速穿越美國南部邊境。（CNN）

每日信號報（The Daily Signal）報導，中國公民正快速穿越美國南部邊境。截至2021年9月30日財年，美國海關與邊境保護局（CBP）紀錄75起越過聖地牙哥邊境的中國移民。但距離2024財年結束還有五個月，至今CBP已發現2萬3890起非法中國越境公民。

前邊境巡邏隊長史考特（Rodney Scott）說，長期以來，中國人與犯罪集團合作入美，數量激增。他與美國緝毒局工作28年的瑪爾茲（Derek Maltz）及傳統金機會亞洲研究中心研究員克寧安（Michael Cunningham）分析短時間此數量激增的六個主要原因。

一、聖地牙哥基礎設施

史考特說，擁有140萬人口的聖地牙哥，一直是非法移民 青睞的過境點，因為他們很容易「融入」於繁忙的城市街道中。他說，從墨西哥 進入德州「你要過河」，且德州政府對邊防甚嚴，而從亞利桑納州入境卻有嚴酷沙漠阻礙，相較來說，聖地牙哥提供了更安全、舒適的越境選擇。

據指出，偷渡客 可以在墨西哥邊境城蒂璜那（Tijuana）喝咖啡、看電視，然後「出發」的指令一下達，15分鐘後就可以站在美國的土地上，20分鐘後即可進行邊防入境程序，且會得食物和飲水。當通過美國邊防單位程序被釋放，加州的非政府組織會給偷渡客庇護所或是提供巴士票，給他們前往想去的地方。這一套程序對犯罪集團而言，是一套完整的偷渡系統。

二、走私集團金錢誘惑

史考特說，中國移民對墨西哥毒品走私集團而言可說「利潤豐厚」。他說，要離開中國相當困難，除非有政府許可，所以必須偷渡出中國再到美國。他們從走私集團購買的「旅行套餐」根據包含的內容支付費用。比方他們可前往厄瓜多爾後再到墨西哥，在那得到合法旅行簽證，就可搭乘墨西哥國內航班，到達更靠近美國邊境的地點。

三、他們掌握情勢還可以的時候

史考特說，「目前美國聯邦政府沒有做出具體反映，減緩走私移民速度。」隨著11月總統大選臨近，他推測移民走私者擔心，若川普或共和黨獲勝，將恢復過去川普時代的邊境安全政策，此情況也能解釋為何近期非法移民入美激增。

四、更好的生活

克寧安說，新冠肺炎疫情三年，中國公民歷經嚴格的封鎖限制，「他們將零疫情視為一場政治運動，他們擔心中國未來。」此外，隨著今年兩家大型房地產開發公司倒閉，中國股市下跌，經濟陷入困境，「他們只想過更好的生活。」

五、中國對美國影響

中國對外倡導「一帶一路」無法就是要擴展對地的影響力。史考特指出，中國長期以來透過任何可能的手段，幫助一些中國人來到美國，已經不是什麼隱藏的秘密；有報告顯示中國公民「系統的進入美國購買房地產、購買靠近軍事基地的房產」，這也是他們蓄意越境的證據。

但克寧安說，中國把「間諜」送到美國，而非法移民無身分，無法獲得高權限工作，難以達到從事間諜工作的企圖。但可以合理認為「中國間諜滲透到犯罪集團中，對來美的中國人進行監視。」

六、大麻市場