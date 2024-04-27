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千元護膚臉上布滿針眼、出血點 華女怨：被毀容

記者邵敏／洛杉磯報導
華女做完美容護膚後，滿臉都是針眼、出血點。（圖／受訪者提供）
華女做完美容護膚後，滿臉都是針眼、出血點。（圖／受訪者提供）

南加一名華女近期花大價錢做的護膚美容，令她情緒崩潰。上千元一次的高檔美容護膚，竟讓她「毀容」，除滿臉都是針眼、出血點外，醫師更指出，可能會永久留疤。

洛杉磯縣居民張女士提供的「毀容」照片，看上去十分嚇人，一塊塊明顯的紅色印記布滿全臉。她哭訴著說：「我做醫美是為了讓自己變得更美，現在沒有變美，應該算毀容。」

張女士敘述悲慘經歷，她在洛杉磯一家華裔經營的美容院，花費5000元成為會員，並在今年3月第一次去做黃金微針護膚，單次價格1000多元。回憶整個微針時間，張女士說大概持續40分鐘左右，「做的時候我就感覺火辣辣的很疼，美容師把機器開到最高能量，針打得很深」，但對方表示自己很專業，讓張女士不用擔心。

做完黃金微針美容後，張女士看到鏡中的自己大吃一驚，整張臉全是明顯的針眼和出血點，完全換了一個人。張女士敘述，美容師當時表示，這是正常現象，給她塗了藥膏，之後又在臉上塗了另外一層東西，並叮囑客人回家後無需冰敷，12小時後再清洗臉部。

事發後第二天、第三天，張女士的臉沒有好轉，反而愈來愈嚴重。她再次來到美容院尋求幫助，美容師給了一些過敏藥，囑咐回家後繼續塗用。但張女士表示，她對這家美容院已不再信任，因此沒有按照要求使用藥物，她隨後預約家庭醫師看診。張女士說，醫師認為，臉部出現這樣的狀況，是因為溫度太高導致灼傷，可能以後會留疤，並會有色素沉著。聽到醫師的診斷，張女士稱一下子崩潰了，「如果皮膚恢復不了，我會瘋掉的」。

在接下來的一段時間，這名當事人向美容院提出退還5000元全額費用，其中包括這次1000多元的黃金微針護膚，但對方讓張女士等待三、四周後再看恢復情況，並堅持認為，臉部出現這些出血點，屬於術後修復，是正常現象。張女士表示，她詢問很多做過微針美容的朋友，「沒有人像我這樣皮膚破損，最多只是泛紅」。

一位不願具名的華人美容師表示，一般來說，黃金微針護膚大概三天可以消腫，根據個人體質，恢復期一至七天不等，但從當事人提供的這張照片看，可能不是正常操作。

4月上旬，張女士再次來到美容院，要求退錢，同一天本報記者也趕到這家華人經營的店，看到張女士的臉依然布滿紅色斑塊。美容院拒絕回答媒體任何問題，並要求張女士和記者離開，任何糾紛問題，可以尋找法律訴求。截至發稿前，記者詢問當事人處理結果，尚未得到回復。

洛杉磯 華人 華女

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