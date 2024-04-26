加州固定電費新政策 2黨及環保組織都不滿

加州新電費政策造成環保組織分裂。（路透）

加州 公用事業委員會計畫5月9日投票 決定，是否讓加州最大的電力供應商向大多數客戶收取新的固定費用。可以把它想像成類似訂閱視頻服務。根據擬議的規則，公用事業公司將被要求降低用戶為消耗每單位電力支付的費率。

平均而言，電費不會上漲或下降，但大多數家庭的電費並不完全是平均水平。 根據擬議的變更，用電量較少的人將因電費而多付一點錢，而電費較高的人將因使用率較低而節省開支。

這個基本想法並不新穎，儘管它在加州引起了很大爭議。 全國大多數公用事業公司已經收取固定費用。 但這項擬議的法規帶有明顯的加州特色：固定費用將根據收入而變化，高收入者支付24元的費用，低收入 家庭支付6元或12元。

與公用事業公司去年春天提出的收費相比，這次擬議的收費要低得多，最高收入者的最高收費為每月128元。 但考慮到全國固定費用每月約11元，考慮中的24元費用仍然處於高端。 儘管大多數家庭將透過降低電費費率得到補償，至少是部分補償，但這種價格衝擊已經引起了許多政治憤怒。

共和黨人不喜歡它，因為這項收費的收入變化性質有點累進所得稅的味道。 許多民主黨人也痛斥這個想法，因為較低的用電量會削弱人們注意用電量的動機。 公用事業公司表示，他們需要某種固定費用來幫助支付野火和其他不斷上漲的固定成本。

千橡市議員歐文 (Jacqui Irwin) 表示：「那些消耗更多電力的人，例如帶有游泳池的單戶住宅，將獲得像用電較低的用戶，例如公寓租戶一樣的折扣。」

這場辯論特別不尋常的是，加州一些最有影響力的環境利益集團對提案立場不一。 自然資源保護委員會(Natural Resources Defense Council)支持； 加州環境(Environment California)反對。 塞拉俱樂部（Sirerra Club）稱之為「魚龍混雜」(mixed bag)。

曾幾何時，環保人士對於利用電網的最佳方式有著一致的看法：越少越好。現在，取決於你問的是哪位綠色活動人士

「即使在十年前，電網也主要由化石燃料供電，」支持擬議變革的自然資源保護委員會的分析師查布拉（Mohit Chhabra）表示，隨著電網變得更加清潔，現在的問題是「什麼時候應該使用更多電力？」

隨著公用事業委員會準備下個月初的投票，這場辯論是最新跡象，顯示加州不斷變化的發電經濟也開始顛覆傳統的電網政治。