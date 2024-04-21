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滿足長者需求、喜好 高齡照護多元化

記者啟鉻／洛杉磯報導
華人經營家庭安養院的環境。（記者啟鉻／攝影）
華人經營家庭安養院的環境。（記者啟鉻／攝影）

由於人口高齡化已成為普遍現象，美國提供高齡長者的各種設施和服務相當多元化，以滿足不同長者的需求和喜好，例如，有些是提供無長期健康問題的年長者，也有提供輔助生活服務，以及日間照顧等。

獨立生活設施（Independent Living Communities）提供獨立住宿和生活空間，適合健康狀況良好的年長者。他們希望享受社交活動、方便的服務和設施，但不需要持續的醫療或個人護理支援。

輔助生活設施（Assisted Living Facilities）為需要輕度至中度照護支援的長者提供居住和護理服務。居民可以獨立生活，但可隨時獲得幫助，如餐飲、洗澡、藥物管理等。

記憶力護理設施（Memory Care Facilities）專門為患有失智症或記憶力差的長者提供專業護理和支持，通常提供安全設計的環境，以防止居民迷路或受傷。

醫療照護設施（Skilled Nursing Facilities）提供24小時的醫療護理和監護，適合需要更高水平護理支援的長者，如患有慢性疾病、嚴重身體疾病或需要康復服務的人。

短期康復中心（Short-Term Rehabilitation Centers）提供專門的康復服務，幫助長者在手術後或疾病後康復，通常提供物理治療、職業治療和言語治療等服務。

家庭護理（Home Care）選擇在家中接受護理，並提供所需的醫療和日常生活支援。家庭護理服務可以包括個人護理、家居訪問醫療、家庭幫助和居家護理。

成人日間照顧中心（Adult Day Care Centers）提供日間的照護和監護，讓長者的照顧者可以在工作或其他日常事務時放心地照顧他們。成人日間照顧中心通常提供社交活動、膳食和基本護理。

退休社區（Retirement Communities）是提供給退休人士的住宅選擇。通常包括私人住宅或公寓、社區設施如俱樂部、游泳池、健身房和其他活動節目。部分退休社區也提供額外的照護服務，以滿足居民的需要。

家庭安養院。（記者啟鉻／攝影）
家庭安養院。（記者啟鉻／攝影）

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