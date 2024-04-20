EMS：亞裔學生被欺凌 最不願意舉報

加州社區組織攜手少數族裔媒體，透過創新項目、數據分析和跨界協作，多管齊下應對日益嚴重的青少年仇恨犯罪問題，也為少數族裔青少年的身心健康提供支持。（視訊會議截圖）

少數族裔媒體聯盟（Ethnic Media Services）18日討論少數族裔青少年面臨的仇恨及校園霸凌問題，將透過創新項目、數據分析和跨界協作，多管齊下應對日益嚴重的青少年仇恨犯罪 問題，並為青少年的身心健康提供支持。

根據EMS網站，美國心理學會最新統計指出，儘管亞裔 學生遭受欺凌的比率在各族裔中最低（18%），但其中高達54%發生於課堂上，反映出亞裔社群面臨的特殊困境。相較之下，白人、黑人和拉美裔學生的受欺凌比率，分別為35%、31%和28%，亦反映出亞裔學生是最不願意報告被欺凌的群體之一。

2021年一項針對美國亞裔學生的調查發現，多達80%的受訪者曾在校遭受欺凌，但只有38%向成人求助。停止仇恨亞太裔（Stop AAPI Hate）組織自2020年至2022年期間，共接獲1萬1409起反亞裔仇恨個案，雖然多數發生在公共場所，但約三分之一源自校園。

會議圍繞「青少年賦權」的話題，分享了目前服務對象面臨的主要挑戰。海濱男女童俱樂部（Oceanside Boys & Girls Clubs）代表Hillary Wheeler和Lauren表示，疫情導致青少年的社交能力和情緒調節能力大幅下降，讓欺凌問題日益嚴重。此外，文化差異和身分認同也是許多新移民家庭孩子的困擾。Somali 家庭服務組織代表Anisa Mohamed和Rachel Evans表示，許多年輕人因為膚色和宗教信仰在學校受到歧視 ，回到家又因語言隔閡無法與父母有效溝通，導致自尊和認同感低落。

藍心基金會（Blue Heart Foundation）推出「正念之心」（Mindful Heart）項目，針對13-17歲非裔男孩，提供正念練習、導師輔導等服務，幫助他們提升情緒管理能力、增強自信心。LGBT資源中心則開設青少年憤怒情緒管理項目，教授學生人際交往、溝通、壓力管理等技能。媒體藝術組織Outside the Lens利用攝影、影視、寫作等形式，幫助智障青少年提升表達能力，增強社會參與度。國家衝突解決中心（National Conflict Resolution Center）則在全縣範圍內為中學生提供預防欺凌和歧視的培訓，幫助學生成為「挺身而出者」，營造校園歸屬感。

但要從根本上解決針對青少年仇恨犯罪問題，與會者認為還需媒體和輿論的持續關注。與會者認為，少數族裔媒體應加大相關報導力度，揭示問題嚴重性，喚起社會關注，同時展現社區應對之道，為家庭和學校提供參考。

此外，與會者也對網路時代的媒體素養教育表示擔憂。太平洋藝術運動執行總監Alex Villafuerte表示，他們希望透過媒體藝術幫助青少年學會表達自我，培養批判性思考。阿拉伯語報紙（Al Intishar）代表Fatmeh也呼籲少數族裔青年，必須了解自身權益，勇於發聲。

會議最後，與會代表一致認同要幫助青少年在多元社會中健康成長，跨越族裔和文化隔閡，在社區、學校、家庭等各層面共同發力。國家衝突解決中心制止仇恨項目經理Rachel Lewis也表示，他們正在聖地牙哥開展「停止仇恨」運動，希望透過培訓幫助學生成為「正義使者」，學會換位思考，對歧視說「不」。