我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國籍無證移民 今年首季均值較去年12月減半

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

回饋3000萬興建平價住宅 迪士尼擴建計畫 安那罕市點頭

編譯胡立宗／綜合報導
DisneylandForward的預想圖。（迪士尼提供）
DisneylandForward的預想圖。（迪士尼提供）

橙縣安那罕市議會初步同意迪士尼樂園40年期的發展計畫「DisneylandForward」，該計畫在十年內投資19億元。依據這項計畫，除了迪士尼樂園住宿與設施的更新，可以帶動地方經濟發展，安那罕還能自迪士尼獲得3000萬元的平價住宅新建經費，加上迪士尼不需要市府提供任何補助，地方商會直稱這種機會難得。

安那罕市長艾特肯（Ashleigh Aitken）表示，迪士尼對安那罕的投資將有助於該市發展，除了提供數以千計的工作機會，還願意提供第一年1500萬元、後續五年共1500萬元的合宜宅新建計畫，並提供該市1億元的社區長期回饋金。

當天，市議會經過八小時的公開討論後，全票同意DisneylandForward發展計畫。議會將在5月7日再度投票，確認迪士尼的長期開發計畫。獲得確認後，迪士尼將獲得在特定範圍內的40年自由規劃權，改建使用率偏低的設施。

艾特肯說，迪士尼三年前提出DisneylandForward計畫時，她本來是滿懷疑問的，特別是迪士尼承諾不需市府補助，也不需要遷離居民，但是經過這些年的討論，她相信迪士尼能夠兌現承諾。

雖然安那罕給與迪士尼40年的自由規劃權，但Disneyland Resort總經理波特羅克（Ken Potrock）承諾，碰到問題時，都會和市府共同討論。迪士尼計畫在十年內投資19億元，不過，尚未對外說明具體的動工時間。

波特羅克同時承諾，迪士尼將會成為安那罕觀光計畫Anaheim Tourism Improvement District的推手之一，將提供旅館住宿營利的2%給觀光特區。他說，迪士尼將能讓合宜宅的興建計畫，獲得可靠的資金來源。

迪士尼 投資 觀光

上一則

灣區汽油價再飆 每加侖貴全美2元

下一則

反47號公投提案 交90萬份聯署書

延伸閱讀

迪士尼嚴審殘障 違者終身禁入園

迪士尼嚴審殘障 違者終身禁入園
迪士尼啟動10年600億元擴展計畫 包括魔術王國大改造

迪士尼啟動10年600億元擴展計畫 包括魔術王國大改造
夢想終實現 106歲人瑞迪士尼世界大飯店慶生

夢想終實現 106歲人瑞迪士尼世界大飯店慶生
米奇閃邊？唐老鴨占領東京迪士尼 到處是呱呱鴨

米奇閃邊？唐老鴨占領東京迪士尼 到處是呱呱鴨
身心障礙免排隊優待突爆增 迪士尼稱抓到濫用「終身禁入園」

身心障礙免排隊優待突爆增 迪士尼稱抓到濫用「終身禁入園」
鼎泰豐今夏進駐迪士尼園區 全新打造安那罕分店

鼎泰豐今夏進駐迪士尼園區 全新打造安那罕分店

熱門新聞

加州薪資最低的其實是家庭看護。（報系資料照片）

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

2024-04-14 23:25
南方風味炸雞漢堡連鎖店Bojangles將進軍加州。（Bojangles）

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

2024-04-15 19:05
豪宅位於24小時警衛社區內，但入侵者還是闖入內部。（ABC7）

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

2024-04-18 14:40
開放式廚房裡的大廚被投訴「眼神性騷擾」，此為示意圖 。（記者邵敏／攝影）

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

2024-04-14 20:25
陳女士今年4月初在洛杉磯國際機場入關時被海關警告。（記者王若然／攝影）

來美太頻繁？華婦被海關威脅撤銷旅遊簽證

2024-04-14 14:55
洛杉磯市銀湖區的待售房，此為2022年舊照。（攝影Dania Maxwell／洛杉磯時報）

房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這兩種人

2024-04-17 20:55

超人氣

更多 >
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺
輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點
就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切

就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切