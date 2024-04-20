回饋3000萬興建平價住宅 迪士尼擴建計畫 安那罕市點頭

DisneylandForward的預想圖。（迪士尼提供）

橙縣安那罕市議會初步同意迪士尼 樂園40年期的發展計畫「DisneylandForward」，該計畫在十年內投資 19億元。依據這項計畫，除了迪士尼樂園住宿與設施的更新，可以帶動地方經濟發展，安那罕還能自迪士尼獲得3000萬元的平價住宅新建經費，加上迪士尼不需要市府提供任何補助，地方商會直稱這種機會難得。

安那罕市長艾特肯（Ashleigh Aitken）表示，迪士尼對安那罕的投資將有助於該市發展，除了提供數以千計的工作機會，還願意提供第一年1500萬元、後續五年共1500萬元的合宜宅新建計畫，並提供該市1億元的社區長期回饋金。

當天，市議會經過八小時的公開討論後，全票同意DisneylandForward發展計畫。議會將在5月7日再度投票，確認迪士尼的長期開發計畫。獲得確認後，迪士尼將獲得在特定範圍內的40年自由規劃權，改建使用率偏低的設施。

艾特肯說，迪士尼三年前提出DisneylandForward計畫時，她本來是滿懷疑問的，特別是迪士尼承諾不需市府補助，也不需要遷離居民，但是經過這些年的討論，她相信迪士尼能夠兌現承諾。

雖然安那罕給與迪士尼40年的自由規劃權，但Disneyland Resort總經理波特羅克（Ken Potrock）承諾，碰到問題時，都會和市府共同討論。迪士尼計畫在十年內投資19億元，不過，尚未對外說明具體的動工時間。

波特羅克同時承諾，迪士尼將會成為安那罕觀光 計畫Anaheim Tourism Improvement District的推手之一，將提供旅館住宿營利的2%給觀光特區。他說，迪士尼將能讓合宜宅的興建計畫，獲得可靠的資金來源。