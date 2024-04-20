迪士尼「馳車天地」電動化 將換用環保車

迪士尼樂園計畫將Autopia的車輛改為環保車款，但日期、車款未定。（截自迪士尼官網）

沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）報導，迪士尼 樂園（Disneyland）計畫將馳車天地（Autopia）的那些汽油動力車輛，換成環保型車款。不過，目前計畫內容細節不明確，對於下一代尺寸較小的汽車是電動的、混合動力的，還是由精靈塵執行動力，也尚無定論。

至於日期，也還沒有確切，一位發言人僅確認樂園已經「制定了在未來幾年電動化這一景點的路線圖」。回到1950年代，當時的樂園在初期發展，「高速公路」剛剛開始建設，而「氣候變化」和「溫室氣體」之類的術語對於未來的世代來說是一個潛在的噩夢。

現在的Autopia與樂園本身一樣古老，幾乎有70年的歷史，在大部分時間裡，石油公司一直是這個景點的推動力。Richfield Oil後來與其他公司合併成ARCO，是最初的贊助商；Chevron在1998年接管，之後是現在的贊助商本田 在2016年接手。根據《洛杉磯時報》專欄作家Sammy Roth的說法，本田更換了更清潔、更高效的引擎。

沙加緬度蜂報評論，轉變為電動車 或混合動力車是正確的舉措，原因有幾個。這是華德．迪士尼（Walt Disney）這位大師級的創新者所希望的。這對公共健康有好處 ；而且，這對於電動車來說是良好的公關活動。在迪士尼樂園接觸到電動車的孩子，可能更傾向於將它們視為新的常態。

電動車現在需要一些支持。根據最近的蓋洛普民意調查，它們的受歡迎程度正在下降。有48％的美國人表示，他們永遠不會購買電動車，而在2023年這一比率為41％。換句話說，近一半的美國人表示他們永遠不會購買電動車。