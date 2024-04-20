我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國籍無證移民 今年首季均值較去年12月減半

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

迪士尼「馳車天地」電動化 將換用環保車

編譯組／綜合報導
迪士尼樂園計畫將Autopia的車輛改為環保車款，但日期、車款未定。（截自迪士尼官網）
迪士尼樂園計畫將Autopia的車輛改為環保車款，但日期、車款未定。（截自迪士尼官網）

沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）報導，迪士尼樂園（Disneyland）計畫將馳車天地（Autopia）的那些汽油動力車輛，換成環保型車款。不過，目前計畫內容細節不明確，對於下一代尺寸較小的汽車是電動的、混合動力的，還是由精靈塵執行動力，也尚無定論。

至於日期，也還沒有確切，一位發言人僅確認樂園已經「制定了在未來幾年電動化這一景點的路線圖」。回到1950年代，當時的樂園在初期發展，「高速公路」剛剛開始建設，而「氣候變化」和「溫室氣體」之類的術語對於未來的世代來說是一個潛在的噩夢。

現在的Autopia與樂園本身一樣古老，幾乎有70年的歷史，在大部分時間裡，石油公司一直是這個景點的推動力。Richfield Oil後來與其他公司合併成ARCO，是最初的贊助商；Chevron在1998年接管，之後是現在的贊助商本田在2016年接手。根據《洛杉磯時報》專欄作家Sammy Roth的說法，本田更換了更清潔、更高效的引擎。

沙加緬度蜂報評論，轉變為電動車或混合動力車是正確的舉措，原因有幾個。這是華德．迪士尼（Walt Disney）這位大師級的創新者所希望的。這對公共健康有好處 ；而且，這對於電動車來說是良好的公關活動。在迪士尼樂園接觸到電動車的孩子，可能更傾向於將它們視為新的常態。

電動車現在需要一些支持。根據最近的蓋洛普民意調查，它們的受歡迎程度正在下降。有48％的美國人表示，他們永遠不會購買電動車，而在2023年這一比率為41％。換句話說，近一半的美國人表示他們永遠不會購買電動車。

電動車 迪士尼 本田

上一則

台灣繼光香香雞 攜手TPLUS飲品進入南加州

下一則

和富銀行 限時優惠定存6個月利息5.25%

延伸閱讀

美施壓 墨與中車廠保持距離

美施壓 墨與中車廠保持距離
迪士尼嚴審殘障 違者終身禁入園

迪士尼嚴審殘障 違者終身禁入園
中國電動車恐祕密蒐集美個資 專家示警：潛在間諜行動

中國電動車恐祕密蒐集美個資 專家示警：潛在間諜行動
迪士尼啟動10年600億元擴展計畫 包括魔術王國大改造

迪士尼啟動10年600億元擴展計畫 包括魔術王國大改造
夢想終實現 106歲人瑞迪士尼世界大飯店慶生

夢想終實現 106歲人瑞迪士尼世界大飯店慶生
身心障礙免排隊優待突爆增 迪士尼稱抓到濫用「終身禁入園」

身心障礙免排隊優待突爆增 迪士尼稱抓到濫用「終身禁入園」

熱門新聞

加州薪資最低的其實是家庭看護。（報系資料照片）

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

2024-04-14 23:25
南方風味炸雞漢堡連鎖店Bojangles將進軍加州。（Bojangles）

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

2024-04-15 19:05
豪宅位於24小時警衛社區內，但入侵者還是闖入內部。（ABC7）

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

2024-04-18 14:40
開放式廚房裡的大廚被投訴「眼神性騷擾」，此為示意圖 。（記者邵敏／攝影）

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

2024-04-14 20:25
陳女士今年4月初在洛杉磯國際機場入關時被海關警告。（記者王若然／攝影）

來美太頻繁？華婦被海關威脅撤銷旅遊簽證

2024-04-14 14:55
洛杉磯市銀湖區的待售房，此為2022年舊照。（攝影Dania Maxwell／洛杉磯時報）

房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這兩種人

2024-04-17 20:55

超人氣

更多 >
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺
輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點
就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切

就在美國門口 中國在加勒比海設立前哨引美軍關切