郎朗：龍年龍月龍日摘星 非常幸運

郎朗在授星儀式上深情演奏「茉莉花」，希望能向世界宣傳中華文化。（記者劉子為／攝影）

中國鋼琴家郎朗於10日留名好萊塢星光大道 ，成為第一位「摘星」的亞洲鋼琴家，也是華人 的驕傲。在授星儀式上，郎朗特意演奏一曲「茉莉花」，以藉此機會向世界宣傳中華文化。儀式結束後，郎朗還特意用中文和華人朋友問好，表示下半年還會來到洛杉磯 帶來精采的表演。

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郎朗表示，他是兩年前在上海獲得自己要摘星的消息，一開始聽到還不太相信，因為只是邀請他參與評審，沒想到是他本人摘得星星。他說，「今天來到現場，做為中國人感到十分驕傲，我希望未來會有更多來自亞洲的音樂家在星光大道摘星」。郎朗還指出，4月10日據悉是龍年龍月龍日，能在這樣一個吉利的日子摘星，他感到非常幸運。郎朗在授星儀式上彈奏了兩首曲子，一首「茉莉花」旨在弘揚中華文化，另一首是西班牙作曲家的作品，希望用該曲的熱情洋溢點燃現場。

此外，郎朗還透露了接下來的計畫，他表示，摘星儀式之後他將立刻前往聖地牙哥，在當地的一個海邊音樂廳進行演出，之後還會前往邁阿密等地表演。至於何時再來洛杉磯，郎朗表示，今年9月會和洛杉磯愛樂樂團（Los Angeles Philharmonic）合作，與首席指揮Gustavo Ramírez合作進行開季表演。因為3月剛發布新專輯，郎朗還計畫9月開始在美國開啟個人巡演，希望華人同胞能關注和支持。

作為一直致力於中西文化交流的大使，郎朗認為，音樂無國界，是一種能讓大家互相理解的藝術，能夠消除不同民族文化之間的隔閡，他會繼續努力溝通中西文化，也希望能激勵更多人發揮自己的力量，讓世界變得更美好。

郎朗於1982年出生在中國遼寧省瀋陽市一個對藝術充滿渴望的家庭，他三歲開始學鋼琴，九歲就以入學資格考試第一名的成績考入北京中央音樂學院。在天賦、努力、運氣的共同作用下，郎朗以其技藝純熟、情感豐富的表演風格聞名於世，被譽為當代最出色的鋼琴家之一。