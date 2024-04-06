大洛台灣會館 籲僑界踴躍捐款重建花蓮

大洛杉磯台灣會館5日召開記者會，呼籲台美僑界踴躍捐款賑濟台灣花蓮7.2強震災情，募得善款將全數轉交台灣政府專責單位，協助災民重建家園。（記者張庭瑜／攝影）

大洛杉磯 台灣會館4月5日召開記者會，呼籲台美社團與旅美鄉親發揮愛鄉愛台之心，踴躍響應賑災募款，協助台灣度過這次劫難。截至目前，花蓮大地震已造成12人罹難、1133人受傷，超過600人一度受困，許多建築物倒塌、道路橋梁受損，災情慘重。

台灣會館董事長陳柏宇表示，會館在了解台灣政府救災與受災民眾的迫切需要後，決定發起這項募款活動，希望匯集旅美僑胞的點滴愛心，幫助家鄉盡快恢復。台灣會館募得的善款將百分之百轉交給台灣衛生福利部的「0403花蓮震災援助專案」，並提供捐款人抵稅收據。會館也承諾，會妥善監督與追蹤善款的使用狀況，確保每一分錢都用在刀口上，幫助到最需要的災民身上。

召集人吳兆峯也特別提醒民眾，網路上出現許多不實訊息與詐騙募款訊息，呼籲大家要查證捐款對象的身分，透過合法正式的管道捐助，才能確保善款不會遭到濫用或是捐錯地方。

副董事長黃群雁也表示，大眾在選擇捐款對象時，一定要以合法立案、有清楚捐款使用記錄的非營利組織為優先。以台灣會館為例，捐款帳目受美國國稅局與政府單位嚴格監督，善款專款專用，定期公開徵信，所有流程完全透明且合乎規定，民眾可以放心捐助。

有意捐款的民眾可開立支票，抬頭請寫 「Taiwan Center」，並於備註欄註明「2024台灣0403地震」，寄至台灣會館辦公室：3001 Walnut Grove Ave., Rosemead, CA 91770）。若有任何問題，歡迎致電洽詢626-307-4881，或寄信至[email protected]，相關資訊也可上會館官網www.taiwancenter.org查詢。而本次募款活動將於4月25日截止。