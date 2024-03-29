華婦來美自助生子 南加華女新型保母大開眼界

談到選擇月子中心和DIY的區別，Cathay認為，如果沒有在歐美國家生活的經驗，DIY被騙的風險很大。（愛媽咪溫泉會館官網）

從中國大陸來美生子主要有兩種方法，一是尋找月子中心，提供在美國的住宿和照料，並協助處理生產過程中的相關事務，二是自行計畫一切，即DIY。根據社媒發文，越來越多人會選擇DIY，因為對月子中心缺乏信任，認為自己親手操辦一切更靠譜，不過DIY的過程中仍充滿被騙的隱患。同時，來美生子盛行，南加 作為熱門生子目的地正在產生越來越多衍生職業，且利潤可觀。

剛本科畢業的華女 小林主業是內容創作，收入較不穩定，所以日常會做一些兼職。今年2月，她通過中介獲得了一個「保母」工作，合同期三個月。小林指出，這份工作更像是私人祕書，主要是替來美國生子的中國寶媽處理各種行政事務和簡單照料生活起居，包括當翻譯、辦理各種文件、購買生活用品和食品雜貨、簡單做飯、陪寶媽逛街等等。

當翻譯、辦文件、買用品

小林說，傳統保母通常需要比較專業的做飯和照顧小孩的技能，而她這份兼職只要會說英語、會開車、能提供一定情緒價值即可，所以許多沒有照顧小孩經驗的年輕人都能勝任。

小林的日薪200元，她和寶媽一起住在爾灣，食宿由寶媽負責開銷，所以淨收入很可觀。小林說，她服務的寶媽性格很好，相處過程中比較順利，但假如雙方合不來，會是一份很頭疼的工作。

小林的兼職是輔助寶媽生活，她服務的寶媽家境殷實，非常喜歡逛街。（受訪者提供）

她還透露，她服務的寶媽家境殷實，非常喜歡逛街，常在奢侈品店裡大買特買，由小林負責翻譯和店員溝通，買一周飯菜能花1400元，預約醫院也是幾萬元刷卡，讓小林感覺「身處電影之中」。不過，這份工作並非只有開車、購物、辦文件這麼容易，在三個月裡，小林需要隨叫隨到，盡量滿足寶媽的各種需求，並照顧寶媽的情緒。

DIY坐月子 自由且靠譜

小林所服務的寶媽選擇DIY來美生子，因為覺得更自由和靠譜。在中國大陸社媒上，有許多寶媽分享在月子中心的不好體驗，比如飯菜難吃、照顧不當、住宿條件糟糕等等。一位不具名的寶媽表示，儘管DIY需要花費更多心思，但從找住宿、醫院、保母、月嫂、到辦理證件的每個環節都能親自把關，更令人放心。

不過，因為DIY的過程需要通過朋友、網路、中介等渠道收集信息，還是存在被騙的可能。對於某些寶媽而言，找到負責任的一站式月子中心是更省力的選擇。根據嚴選美國月子服務網介紹，月子中心覆蓋的業務十分齊全，覆蓋訂房、辦簽證、訂票接機、讓寶媽安心待產、協助住院生產、月子調理、辦理證件等。但是，西方文化沒有「坐月子」的服務，所以南加的月子中心大多由華人運營，且許多不具備營業資質，令該產業一直處於灰色地帶。

DIY過程仍有被騙風險

因此，南加市面上的月子中心良莠不齊，踩雷的可能性也很大。據南加州 持有政府核發營業執照的產後護理機構愛媽咪溫泉會館負責人Cathay Lu的說法，在美國經營的大多數月子中心並沒有營業執照，衛生條件差。她指出，這些所謂的月子中心並沒有相關規範，一旦寶媽權益受損，無處申訴。Cathay說，有的寶媽因為和月子中心處不來被趕走，也見證好多月子中心被警察抄門。她認為，選擇月子中心時，至少得確保合規運營、投訴有道。

至於選擇月子中心和DIY的區別，Cathay認為，兩種方式各有千秋，但如果沒有在歐美國家生活的經驗，DIY被騙的風險很大。