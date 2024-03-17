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假結婚騙綠卡得手逾800萬 4菲裔代辦業者被判刑

編譯陳盈霖／綜合報導
四名洛杉磯菲律賓裔公民依假結婚詐欺案判刑。（取自聯邦司法部）
四名洛杉磯菲律賓裔公民依假結婚詐欺案判刑。（取自聯邦司法部）

巴沙迪那星報報導，4名洛杉磯菲律賓裔公民，日前因一項耗資800多萬元的假結婚以取得綠卡的騙局，遭聯邦法院因共謀婚姻詐欺和移民文件詐欺等罪判刑。犯案者在2016年10月至2022年3月籌辦600多起假結婚，並通過謊稱無證客戶遭受美國籍配偶虐待而拿到綠卡。

本月早些時候，麻州地方法院法官賈斯柏（Denie J. Casper）判處50歲主謀班尼特茲（Marcialito Biol Benitez）22個月監禁和3年獄後監督（supervised release）。43歲共同被告烏蘭（Engilbert Ulan）被判14個月監禁，48歲帕克森（Juanita Pacson）判軟禁（house arrest）4個月與2年獄後監督。另名共同被告，47歲的瓦爾梅奧（Nino Valmeo）被判軟禁6個月與3年獄後監督。

聖地牙哥美國公民暨移民服務局（U.S. Citizenship and Immigration Services）官員歐（Alanna Ow）在起訴書遞交後發出聲明表示，此案是多個機構機構努力保護合法移民制度的一個典型案例。

根據起訴書，班尼特茲在洛杉磯韓國城附近經營一家虛假的婚姻仲介機構。透過客戶推薦獲得許多潛在的國外客戶，班尼特茲每次會回饋推薦者約2500元。

被告在職業廣告管理（Career Ad Management）辦公室和其他地點向客戶舉行介紹會，要求他們支付2萬至3萬元。根據起訴書，自2020年10月至2021年12月，班尼特茲招募約200名「配偶」。其經紀人收集配偶照片，出生證明、社安卡和駕照，利用這些資料準備詐欺婚姻和移民文件。他還向這些配偶提交虛假稅表。

之後班尼特茲將配偶與客戶配對，保證他們的婚姻不會引起移民局懷疑。一旦他們同意結婚，經紀人會帶他們買婚服，進行假結婚儀式，讓客戶和配偶在婚禮裝飾前拍照。他還建議客戶保持與配偶的合法婚姻形象，協助他們開設聯名銀行帳戶、車輛登記、購買人壽險與提交聯合納稅申報等。

他們也舉辦輔導課程，向配戶和客戶提供練習題，確認夫妻有良好的化學反應，幫助他們完成移民面試。這些題目包括「誰睡在床的右側?」、「你和配偶牙刷是什麼顏色?」、「這段婚姻中，你為你的配偶支付多少錢？有人幫助過你嗎?」等。

當配偶停止回應，或無法完成移民局面談時，班尼特茲和工作人員會協助客戶根據「暴力侵害婦女法」（Violence Against Women Act）得到綠卡。該法是一項聯邦法，替歷經家暴、約會暴力或性侵者提供住房保護。起訴書稱，班尼特茲會以配偶涉嫌家暴為由，向洛杉磯高等法院申請詐欺臨時限制令，並提交給移民局，幫助客戶得到綠卡。

移民局 綠卡 詐欺

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