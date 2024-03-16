永久限水新政策 加州修正放寬

加州水資源管理委員會提出更新版永久性限水政策，條件比最初提議的寬鬆。（美聯社）

為了讓居民在沒有發生乾旱的年份也能減少用水，加州 去年提出新限水政策，但是遭人批評新政策複雜且成本昂貴。有鑑於此，經過修訂，加州近日公布了條件比最初提議寬鬆的新限水計畫。

加州去年提出的法令初稿，因為要求約400個城市和水利機構在短時間內大幅削減用水量，普遍受到批評，法務成本也是一個問題。

在認同這些問題後，加州水資源管理委員會（Water Resources Control Board）12日公布修改過的新法規，提高了部分社區的用水量，並將節水目標達成期限從原訂的2035年延後到2040年，而且法規生效期也將從明年改為2027年。

水資源委員會執行董事奧本海默（Eric Oppenheimer）說：「省水自然是省得愈多愈好，但需要提供供水機構足夠的靈活性來達成目標。這是我們正在做的事。」

由於灣區 居民的用水量相對於加州其他地區來說較低，當地水利局和供水機構在計畫實施初期無需削減供水量。不過，隨著法規逐年變得愈來愈嚴格，一些供水機構未來將不得不大幅削減供水量。

州政府估計，到2040年，馬蒂尼茲（Martinez）必須削減目前供水量的17%，阿賽頓（Atherton）、波度拉谷（Portola Valley）、塢德賽（Woodside）和部分蒙洛公園市（Menlo Park）及紅木城縣轄區必須削減14%。不過，這些數字是初步的，政策正式推出後可能還會有變化。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）指出，全加州有約400家零售供水機構，其中三分之一將完全不受新法規限制，舊金山是其中之一。

這項名為「讓節水成為加州生活方式」（Making Water Conservation a California Way of Life）的政策，是在加州十年內經歷五年乾旱後，由前州長布朗（Jerry Brown）於2018年簽署的法案產生的。新法規提供一種與過去計畫不同的省水方法，不僅尋求永久性節水，也為各個零售供水機構設定用水目標，而非實施統一的全面性削減用水。

水資源委員會將在3月26日前就新提案徵求公眾意見，計畫在今年夏季做出最終決定。