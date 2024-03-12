中美直飛 川航、廈航再增班 首選洛杉磯、灣區、紐約

中國南方航空洛杉磯飛廣州3月31日起每周再增加一班。（取自南方航空官網）

美國交通部2月底宣布，中國航空公司可增加至每周50個中美直航客運航班，最快3月31日起生效。截至11日，中美增班細節逐步出爐，目前增班主要對加州 民眾有利。

目前中國的航空公司，每周有35個中美直飛航班；其中，中國國際航空（簡稱國航）11班、東方航空9班，南方航空7班，廈門航空3班、海南航空3班，四川航空2班。

3月31日後，可增班15個；目前川航、南航及國航都已申請增班。中國南方航空執飛的洛杉磯 廣州，每周再增一班；舊金山飛廣州，增加兩班。四川航空也申請3月31日後，洛杉磯飛成都每周再增一班。廈門航空3月底到5月初，洛杉磯飛廈門從現在三班增加到五班，5月初變回三班。國航紐約到北京增加三班，洛杉磯到北京增加一班。海南航空從3月底到5月2日增加兩班西雅圖到北京。目前就東航還未公布增班消息。

至於增班區域，研究中美機票市場的專家「北美票帝」表示，這次增班目的地的重點，依然是北京、上海、廣州，同時兼顧中國華東和西南城市，2019年上座率高的航班，肯定會優先考慮復航。六家航司增班數量，也會以2019年疫情前的運力為基礎並適當調整。中國國際航空、東航、南航和海南航空，都是當時航班數量大戶；預計近期其他的中國航司，也會提交計畫。目前中美航班依然受航權總量制約，增班幅度有限。美東和中部出發的航班，10月底後恢復可能性不高。同時，目前飛美東和中部飛中國的機票價格仍然較為昂貴。

華人 旅遊業者Tim表示，中美旅遊市場前景目前不太看好，商務和外國人純旅遊的客人不多，主要是華人華僑探親旅遊為主。而在美國的華人，主要集中在加州灣區、洛杉磯和紐約，恢復航班區域，肯定首選這三個地方，增加其飛往廣州、香港、上海等地的班機。而從東部出發，要經過俄羅斯，為降低成本，增班集中在西岸符合情理。