華商史德運殺2姪案庭審 曝血腥細節

史德運殺姪案，4日在阿罕布拉法院開庭。圖為阿罕布拉法院。（記者子為／攝影）

多年前轟動華人 社區的「史德運殺姪案」，4日在阿罕布拉法院開庭。檢察官展示兩名死者的遇害照片，看上去怵目驚心。死者的父母David Lin和Vicki Lin出庭作證，講述更多案發當天細節。

被告史德運4日出庭，他身穿白底條紋襯衫，戴著眼鏡。在庭審過程中，史德運一直低頭，看不清其表情。檢察官泰莫里（MacKenzie Teymouri）展示受害兄弟林麒安（Anthony Lin）和林智崴（William Lin）的頭部照片，能看到兩人臉上和頭部都有多個鈍器留下傷口，甚至有腦部暴露在外，看上去怵目驚心。除頭部傷口外，二人身上也有多處創傷，包括胸部、手臂、腿部等，部分創傷源於自我防衛時的掙扎。法醫指出，二人的死因都是頭部鈍性創傷，且皆為他殺，無自殺可能。檢方認為，根據傷口形狀，凶器可判定為大型扳手。

最早發現兄弟二人死亡的，是他們的母親Vicki Lin，她也作為證人出庭。Vicki Lin首先回答檢方查問的基本訊息，包括來美歷史和家庭關係，以及和被告史德運的交集和關係。Vicki Lin表示，與史德運一家一直沒太多交集，先生David Lin也不希望她過多參與，最大的交集就是她作為地產經紀，曾幫助史德運一家購買過在美的房產。

回憶起案發前的事情，Vicki Lin指出，1月21日深夜陪同丈夫David Lin及丈夫的妹妹Amy Shi（史德運妻子）前往醫院，彼時兩個兒子還安全在家。凌晨回到家後，因為太疲憊且看兒子房門無異樣便直接睡去。22日早上起來，走進大兒子William房間，並未看到人影，但屋內十分混亂，有打鬥痕跡，令她開始擔心，隨後到小兒子Anthony房間查看，也未看到人影。仔細搜尋後，Vicki在William房間發現一條腿，「我接著看到兒子的屍體包裹在被單中」，意識到兒子已經死亡，她驚恐地逃出門外並報警。檢方出示Vicki當時的報警電話錄音，能聽到其聲音十分焦急、憤怒、悲傷。

在庭上敘述時，Vicki一直語氣冷靜，直到提及兩位兒子姓名，可見其面色開始悲傷，嘴唇輕微顫抖。 亞凱迪亞 警局警官（Lieutenant）John Bonomo是第二位趕到案發現場的警官，他出庭作證時表示，進入案發現場後，在牆上和地上看到血跡，並看見在一包床單旁的殘肢。 Bonomo表示，他隨後打開床單，看到了男性屍體，且屍體上有大量創傷。

被告史德運和兩位華人證人、死者的父母David Lin和Vicki Lin在庭審中配備法庭翻譯，David與Vicki在庭上用中文陳述。當日出庭陪審團共16人，其中五人為華人面孔。案件庭審將於5日持續，陪審團或於5日下午就史德運是否有罪進行討論。