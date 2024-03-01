初選倒數計時 加州聯邦參議員候選人衝刺拉票

3月初選就在下周，加州聯邦參議員候選人無不使出渾身解數向選民拉票。（電視新聞截圖）

距離3月5日初選投票日就在下周二，加州 聯邦參議員選舉進入倒數計時階段，候選人在最後一刻無不使出渾身解數到處演講拉票，並大撒競選資金進行宣傳。

根據多項最新民調 ，高達17%的加州選民至今還未決定在這場選舉中要投票給誰，而這群選民正是候選人是否能獲得前兩名高票、晉級11月決選的關鍵。

聖荷西信使報（Mercury News）表示，本周對民主黨眾議員 波特（Katie Porter）和共和黨前道奇隊傳奇球星加維（Steve Garvey）而言，可能是最關鍵的一周，因為兩人近來一直在民調支持率中爭奪第二。儘管民調支持率保持領先，本周對民主黨眾議員謝安達（Adam Schiff）來說也是一項考驗，外界都等著看，他是否能將其領先優勢轉化為實際選票。對於代表屋崙選區的民主黨眾議員芭芭拉李（Barbara Lee）而言，本周將是她能否逆轉勝的最後一次機會。

加維 支持度上升

加維因為去年10月才正式加入選戰，至今在宣傳廣告上的支出較少。但他在過去六周籌得的款項和民意支持度都迅速上升。去年10月到年底，他籌得61萬元資金，今年1月1日到2月14日，因為籌款活動增加，迅速籌得了140萬元。

競選策略師舒佩（Matt Shupe）說：「加維在最後一周的目標是，盡可能與更多選民建立起關係，並在全加州各地舉行的活動和媒體訪談中分享他的願景」。

芭芭拉李 強調領導力

芭芭拉李在最後一周向選民傳達的訊息是：「領導力和經驗很重要。我擁有參議院迫切需要的所有生活經驗和觀點。」

芭芭拉李以自身背景，特別是身為一名曾依賴公共援助的單身母親，來強調自己進步派的經濟立場。她在選前最後一周參觀了屋崙的教堂，也參加了當地舉行的第七屆「非裔歡樂遊行」（Black Joy Parade），並計畫在周末前往參加在南加聖地牙哥和橙縣舉行的集會和拉票活動。

芭芭拉李在過去一個季度共籌得56萬8000元，目前手頭上有58萬2000元資金。

波特 稱忠實監督

波特在整個競選過程中，一直強調自己拒絕企業政治行動委員會（corporate PAC）和聯邦遊說者提供資金，也拒絕維護企業利益。她在最後一周的競選活動中，仍繼續向選民傳達這一訊息。

波特在選前推出了兩則新廣告，一則將自己描繪為參議院「迫切需要的領導人」和「為加州普通人人而戰的忠實監督者」；另一則是對指控她收取銀行、製藥公司和石油公司政治獻金的廣告進行反擊。波特至今已花費了1120萬元競選資金，目前剩下480萬元。

在整個選舉過程中，謝安達的競選策略始終是「花大錢、大聲說」（spend big and talk loudly），本周，他將加強使用這一方式。

謝安達 啟動全民巡迴

謝安達本周末將啟動他的「加州全民巡迴活動」（California for All Tour），三日內將走訪橙縣、棕櫚泉、佛萊斯諾、沙加緬度、聖地牙哥、沙林納和舊金山。同時，他將開始在福斯電視新聞上播放他的競選廣告。不過，政治新聞網站Politico表示，如此一來，他就會違背自己抵制福斯電視台的呼籲。

根據報導，謝安達已經在電視、平面和數位媒體投入了高達2330萬元的宣傳費用，幾乎是波特1220萬元的兩倍，且遠遠超過芭芭拉李的120萬元。