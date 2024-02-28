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華人免息購物被開通信貸保險 客服踢皮球 扣款被追加

記者金維多／洛杉磯報導
銀行在剩下2個月的保證金遲遲未退還後，1月初因未還清計畫為由，多出了高達339.37元的利息費用。（圖：小金提供）
銀行在剩下2個月的保證金遲遲未退還後，1月初因未還清計畫為由，多出了高達339.37元的利息費用。（圖：小金提供）

本報去年11月報導的南加華人小金因信用卡自動開通信貸保險（Account Assure）服務被扣月費長達一年之久，要求退款無門。該事件原本會以雙方友好協商退還前6個月費用收場，沒想到後續該事件因退款遲遲未到帳，產生了一系列的追加扣款糾紛。

小金在一家網購平台上購買了一台近2000元的電腦，開通了Payboo信用卡享受了12個月免息貸款計畫，卻在沒被告知的情況下自動開通信貸保險服務，去年11月才發現已經連續扣保險月費近一年，產生上百元的額外費用。他與銀行客服溝通後，最後雙方達成協議退還前6個月的保險月費。小金表示，雖然沒能全額退款，但這事也是自己一時大意，發現為之已晚，就當是破財消災了。

但沒想到銀行方卻跟他玩起了「數字遊戲」，小金表示，客服在答應退款後，他詢問客服退款期限卻被打「馬虎眼」，告知這是系統決定，無法給出明確日期，為了保險起見，他要求銀行方發郵件證明雙方協商後的退款決定，卻遭客服拒絕。因為一年計畫即將到期，於是小金在月底選擇將電腦費用全部還清，只剩下計畫外的月費扣款共123.23元未還。

銀行在12月2日退還了他第3個月到第6個月的保證金費用，但前兩個月的退款卻遲遲未見，在長時間等待後，小金再次和保證金部門客服溝通，但卻遭到了多次推脫，表示並不能預計退款時間。因月底還款日即將到來，小金表示自己原本只需要在這個月支付後6個月的保證金共23.39元，但如果剩下2個月的保證金沒有退還，多出來的錢仍會在帳單中，系統會產生額外的利息費用。最終因帳單超出了每月最低還款額37元，小金無奈選擇先支付37元，繼續等待銀行方退款。

這場糾紛在今年1月風雲突變，銀行在1月初將剩下2個月的退款到帳，但平白無故多出了339.37元的利息費用讓他一頭霧水。銀行方表示由於他未在12個月內將計畫帳單還清，所以要一併償還商品計畫中免去的利息費用。這一結果讓他十分惱火，先不說保證金部門一再推遲退還時長，自己本身就在去年11月底就已還清計畫內所有費用，何來利息之說。

小金表示自己花了這麼長時間和銀行溝通，換來卻是這樣的結果，而銀行客服和保證金部門客服開始互相「踢皮球」，銀行客服明確指出保證金是第三方扣款，不涵蓋在計畫內，卻一再堅稱小金沒有在規定時間內還清帳單，並表示他們與保證金部門系統互相不聯通，不清楚小金和他們是如何溝通的。他們需要和保證金部門聯繫後再給出最終結果。

小金稱，「感覺自己被耍了」，每次溝通後客服都會說處理結果會回電告知，但3個月內從來沒有接到過銀行方任何電話，都是自己主動去聯繫催促。他嚴重懷疑銀行方是故意延遲退款從而造成這個「莫須有」的高額利息。最後換來銀行方堅持表示無法免去這利息費用。

銀行在12月退還第3到6個月的保證金，在1月退還前2個月的保證金，因而造成利息費...
銀行在12月退還第3到6個月的保證金，在1月退還前2個月的保證金，因而造成利息費用。（圖：小金提供）

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