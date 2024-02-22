租書店「樂書坊」小說漫畫多 羅斯密高中教師接手1年半

店內精心設置了一個閱讀沙發區，為顧客提供了一個舒適的角落，在書店內閱讀書籍。（記者張庭瑜／攝影）

在這個數位閱讀快速發展的年代，維持一家實體書店 的運營變得愈發困難。然而，在洛杉磯縣羅斯密市（Rosemead），仍有碩果僅存的一家中文漫畫出租店「樂書坊」（Yofat Manga），這家店更特別引進正體中文漫畫和小說，為許多人帶回了在國中和高中時代漫畫店裡度過的美好時光，店主江海瑩表示，她會致力於保留那些屬於讀者的記憶和景色。

樂書坊作為南加州 為數不多的正體中文漫畫出租店之一，目前由來自香港 的江海瑩經營。她一年半前接管了這家店，面對著實體書店經營的諸多挑戰。許多人童年的記憶中那些漫畫店的身影正逐漸消失。江海瑩目前同時也是全職高中數學教師，她回憶起最初發現這家位於San Gabriel Boulevard、不太顯眼但藏書豐富的書店，是被一個租借漫畫的招牌所吸引。她對這家書店的豐富收藏印象深刻，即使來自於規模較小的租書店背景的她，也對這裡的規模和藏書量感到驚訝。更表示，租書店內的三層活動書櫃，更是在香港從來沒見過。

江海瑩坦承，經營一家書店既面臨諸多挑戰，也帶來無窮樂趣，尤其是來自於那些愛好中文書籍和漫畫的成年顧客和長期支持者。（記者張庭瑜／攝影）

踏入這家書店，首先映入眼簾的是店內精心設置座位區，為顧客提供了一個閱讀和休息的好去處。店內收藏了豐富的漫畫作品，包括「鋼之鍊金術師」、「火影忍者」、「抓狂一族」、由香港漫畫家陳某創作的系列作品火鳳燎原等，以及「尼羅河的女兒」（新譯名：王家的紋章）等，覆蓋了老、中、青三代人的漫畫口味。除了這些經典之作，書店還定期更新漫畫周邊商品，為漫畫迷提供更多選擇。店主也常常慷慨地提供會員專屬福利，比如隨書贈送的海報等，進一步豐富顧客的租書體驗。

書店內空間不大，但布局整潔，燈光明亮，為顧客創造了一個舒適閱讀的環境。（記者張庭瑜／攝影）

因此當得知前任店主因為租金上漲而考慮關閉書店時，江海瑩決定接手，她的這一舉動源於對書籍的深愛，以及不願看到這樣一個閱讀聖地消失的心情。即便作為一名全職教師，她也決定將這家書店納入她的生活一部分。她也延續前店主的經營模式，為漫畫連載的愛好者們提供最新版本，這種細緻的服務讓書店在顧客心中占有特殊的位置。