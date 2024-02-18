加州立法嚴打入店、零售盜竊 最高判三年

為打擊零售盜竊犯罪，加州眾議會與兩黨特別委員會15日公布「加州減少零售盜竊法」。（美聯社）

在成立兩黨特別委員會、舉行過兩次聽證會近四個月後，加州 眾議會議長里瓦斯（Robert Rivas）日前提出了打擊入店盜竊和組織性零售盜竊的新法。

里瓦斯與兩黨特別委員會主席茲伯（Rick Zbur）和眾議會公共安全委員會主席麥卡提（Kevin McCarty）共同宣布了「加州減少零售盜竊法」（California Retail Theft Reduction Act）。里瓦斯稱，這是一項為了解決損害企業、影響社區的嚴重犯罪問題的立法。

里瓦斯說：「有組織的零售盜竊為我們的社區帶來寒蟬效應。就像所有新事物一樣，零售盜竊不斷發展，犯罪組織正在使用新的、不同的方法來規避現行的禁令。我們有責任確保我們的法律有能力解決當前的犯罪問題。」

茲伯表示，這項法律將對持有贓物並意圖出售的「職業零售竊賊」處以最高三年的徒刑。鑑於「意圖出售」難以在法庭上被證明，因此，可以根據包括重複犯罪，或者是擁有「與個人使用量不符」的商品數量等證據來定罪。

這項法令的其他主要條款還包括：

•總價值：竊賊從不同零售商 店盜取的商品價值可相加，以便可以依盜竊罪將其起訴；

•經銷商：網路賣家將被要求保存銷售紀錄，以證明其貨物是循合法管道獲得的；大型零售商將被要求提出被盜商品數據；

•執法：警方可以根據證人的宣誓證詞或犯罪錄影逮捕竊賊；

•干預：法院可以不將竊賊送進監獄 ，但轉介到其他替代計畫中。

根據加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）公布的數據，從2019年到2022年，價值超過950元的零售盜竊案件增加了16%。950元是2014年通過的47號提案（Proposition 47）設定的門檻，規定價值不超過950元的盜竊案以輕罪視之。

茲伯指出，新法可以在無需修訂47號提案的情況下頒布，並簽署成為法律。

茲伯的發言人表示，零售盜竊特別委員會預計會再舉行一次聽證會，但時間和地點還在討論中。