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大氣河太強 裂谷熱病例暴衝 加州去年9280例創紀錄

編譯胡立宗／綜合報導
粗球黴菌。（取材自維基百科，Dr. Hardin提供）
粗球黴菌。（取材自維基百科，Dr. Hardin提供）

加州近兩年冬季的降雨明顯增加，部分原因是大氣河的威力愈來愈強，但乾溼循環的氣候模式卻使得「裂谷熱」的病媒愈來愈活躍，20多年間病例數增加了780%。

裂谷熱（Valley Fever）得名自1880年代的聖荷昆谷（San Joaquin Valley），埋藏在土壤內的「粗球黴菌」（Coccidioides immitis），因為農民翻土而散布到空氣裡，進入人體後就會導致發燒、頭疼、咳嗽，嚴重者可能致命。

雜誌「美國科學人」（Scientific American）指出，60%的人因為免疫系統健全，就算接觸到病菌也不會發病。但因為不明原因，拉美裔、菲律賓裔、黑人、原住民與懷孕婦女特別容易發病。

洛杉磯加大的氣候專家Daniel Swain告訴非營利媒體Grist，極度乾旱與極度潮濕之間的循環，導致加州的裂谷熱愈來愈常見。加州公衛部統計，2023年共有9280例裂谷熱，刷新歷史紀錄。

公衛部的聲明指出，2023年的經驗顯示，2024年的風險還會更高。洛杉磯加大的臨床細菌學者Shangxin Yang，病例數的增幅令人吃驚，15年前每個月頂多兩三起送到實驗室化驗，現在每周少說也有兩三起。

環境過乾過溼，粗球黴菌都很難生存，但加州近年的極端乾溼循環卻成為粗球黴菌的最佳環境。平常潛伏於土壤中的粗球黴菌，因為人類的翻動、機具的施工而進入大氣環境，接觸到人就可能開始繁殖，一旦進入抵抗力差者的呼吸道，輕則引發發燒咳嗽，重則可能造成胸痛、肺炎、肺結節，還有可能引發腦膜炎。

因為裂谷熱無藥可醫，每年導致200人死亡。染病人數也愈來愈多，聯邦疾病防治中心（CDC）的統計，1998年裂谷熱共2271例，2019年已經增加780%至2萬多例。亞利桑納州的病例數同期增加600%，但影響區域還在擴大，先是南加，現在北加也淪陷，甚至奧勒岡州、華盛頓州也出現病例。

加州 洛杉磯加大 聯邦疾病防治中心

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