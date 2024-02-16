洛杉磯亞裔餐廳強制收15%小費 華人反應不一

餐廳張貼告示，15%的小費將自動添加到帳單裡。（受訪者提供）

當水漲船高的餐飲小費，被愈來愈多的消費者質疑時，洛杉磯縣知名景點的一家亞裔 餐廳，竟在店內張貼告示強制收取小費，不過此舉並沒有讓華人 老顧客反感，反而肯定這家餐廳的做法。

位於洛縣麗浪多灘碼頭（Redondo Beach Pier）的Crab House海鮮餐廳，經營者是韓裔業主，已在此開業多年。這家店擁有絕佳地理位置，緊靠沙灘，靠窗用餐時可以欣賞美麗海景；店內韓式海鮮烹調方式，迎合東方人口味，因此廣受包括華人在內的亞裔顧客喜歡。

華人張女士一家每次去麗浪多灘碼頭遊玩時，都會去這家餐廳，但新冠疫情 影響，好幾年未曾光顧。最近一次去吃午餐時，張女士發現，整個碼頭生意冷清，包括這家韓式海鮮餐廳，堂食者寥寥無幾，她猜測或許是疫情陰霾尚未散去。

張女士走進店內準備用餐，服務生指著張貼在前台的一張告示說，將強制收取15%的小費，包含在帳單中。張女士表示沒有異議後，店家才開始點餐服務。根據這張醒目的告示內容，為了防止菜單價格上漲，並支持疫情期間的餐廳服務，15%的小費將自動添加到帳單裡，但不包括外賣，小費強制規定自2020年8月1日起生效 。

眼下已是2024年，店家仍沿用疫情期間的小費強制規定，張女士說自己對此沒有反感，反而覺得這家餐廳有商業道德，「說實話，景區餐廳收取15%的小費理所當然，現在大部分商家早就將小費最低標準上調至18%」。

張女士同時指出，疫情後，許多餐廳的菜單價格大幅上漲，這家店基本維持以前價格，實屬不易；再加上店家服務親切，每次用餐時都會贈送很多韓式特色小菜，15%的小費理所應當，「這樣挺好，我也不用糾結付多少小費。」但也有顧客對店家的做法持不同意見，「小費本是顧客自願支付，商家強制收取總歸讓人不舒服」。

小費文化初衷是對服務員的職業尊重，但當一種文化約定俗成之後，許多華裔顧客認為，無論店家服務如何，只要不是太糟糕，基本上都會支付一定比例的小費。張女士表示，「小費支出，已成為美國就餐消費的一部分，如果不付的話，我會感覺被商家瞧不起，有損華人的顏面。」

訪談中，華洋消費者對於小費的看法頗有不同。華人普遍認為，支付小費是入鄉隨俗，給得不會太高也不會太低，與服務品質好壞沒有太多關係。華人顧客指出，有些老美餐廳的服務生過於熱情，頻繁到桌前問候，反而讓人感覺不自在，就餐時被打擾；但對老美消費者來說，這是服務周到的表現。

從小在美國長大的華裔Joanna表示，自己會根據服務品質好壞給出不一樣的小費，「我身邊的美國朋友基本上都這樣，如果沒有服務就不會給小費，沒什麼難為情，如果服務好 ，我也會給得多。」