南加高中生密謀襲校園 家藏千發子彈遭逮

18歲的高中生Sebastian Villasenor，計畫持槍襲擊校園。（KTLA5)

當局稱，南加 內陸一名18歲的學生，痴迷於校園槍擊 事件，家中藏有十幾支槍、千發子彈，他計畫在4月20日左右對一所私立高中校園發動襲擊。因同學舉報，這名瘋狂的高中生被警方逮捕，及時阻止悲劇發生。

這名涉嫌策畫大規模槍擊案的高中生名叫Sebastian Villasenor，東谷市（Eastvale）居民，2月14日（周三）他被指控準備襲擊高中校園。聖伯納汀諾縣地方檢察官辦公室（San Bernardino County District Attorney's Office）在一份聲明中表示，嫌犯被指控犯有五項謀殺未遂罪、一項試圖進行刑事威脅罪，目前處於監禁狀態。

安大略市（Ontario）警察局長Michael Lorenz在新聞發布會上表示，調查人員發現嫌犯Villasenor，企圖在安大略市基督教高中（Ontario Christian High School）校園內發動槍擊事件，這是一所當地較知名的私立高中。安大略市位於洛杉磯 以東46哩處。

根據警察局長提供的消息，這名嫌犯此前沒有犯罪紀錄，但同學報告指出，嫌疑人Villasenor沉迷於校園槍擊事件，他研究戰術物資、以及警察到達學校需要多長時間，並且正在選擇襲擊校園的具體日期。警方在嫌犯家中發現7支步槍、兩支左輪手槍、另一支手槍、一支霰彈槍、以及1000多發子彈。這些槍支彈藥登記在這名少年的父母名下，他們正在配合警方調查。