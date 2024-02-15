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微信成犯罪溫床 警籲保存對話紀錄報警

記者張宏／洛杉磯報導
在華人區，微信現在成為罪惡溫床，很多非法交易和犯罪都在微信上發生。圖為示意圖。（讀者提供）
在華人區，微信現在成為罪惡溫床，很多非法交易和犯罪都在微信上發生。圖為示意圖。（讀者提供）

華人遭遇仙人跳，擔心家醜外揚，多選擇私下解決，殊不知正是這樣心理，讓不法者有恃無恐、有利可圖，且可能會被對方持續勒索。警方呼籲大家遭遇仙人跳要報警。

最近在亞凱迪亞市，一名21歲華人男生在微信上找性服務工作者，結果他付了錢，但性服務工作者沒出現，還要他再給錢，才能進行服務。雙方多次溝通，最終性服務工作者還是沒到。男生讓對方退錢，對方揚言要殺他，他就報警。結果警察去他家時，這個男生鬼使神差拿著槍躲在門後，還被警察查出他家有很多槍，此案仍在調查中。

華人社區很多華人遭遇仙人跳後多選擇私下解決，天普分局華裔巡邏隊長Erin劉表示，警方目前受理的仙人跳案件不多，可能很多華人擔心家醜外揚或擔心身分問題而傾向不報警，最多是發布在社群上洩憤。其實警方在調查案件時，不會檢查受害人和報警者的身分，不用擔心被遣返。如果是犯罪的受害者或見證者，警方鼓勵大家報警。

律師鄧洪表示，在南加華人區，微信正在成為罪惡溫床，很多非法交易和犯罪都在微信上發生。其實微信的聊天紀錄經過翻譯後，可作為證據，建議那些想提告仙人跳的受害者，記得保存對話記錄和相關有效證據。不過很多人微信帳號和照片都是假的，很難追溯到對方，且支付方式很多是中國支付平台，也難追溯，只能受害者自證或者搜集能找到對方的證據。

華人 微信 亞凱迪亞

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