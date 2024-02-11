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洛城華人郵差 除夕夜郵車被盜 類似竊案近期頻發

記者邵敏／洛杉磯縣報導
華裔郵差除夕夜送信，車上包裹被歹徒盜取。（受訪者提供）
華裔郵差除夕夜送信，車上包裹被歹徒盜取。（受訪者提供）

洛杉磯縣華人聚居城市的一名華裔郵差，農曆除夕夜送信途中，車上的一箱包裹就被歹徒盜取。郵差表示，類似事件經常發生，曾聽聞同行工作期間被持槍劫匪威脅，主管因此指令，如果遭遇此類情形，應放棄所有財物，保護自身安全是第一選擇。

聖蓋博谷郵差黎先生，不願透露工作的具體城市。他表示，案件發生在9日下午2時左右，這一天是華人傳統除夕夜。事發時，他將郵車停靠在居民社區的一條路上，自己下車挨家挨戶送信。

短短不到5分鐘，黎先生回到郵車旁邊時，細心的他發現一個可疑細節，裝著大量包裹、信件的後車門鑰匙孔有異樣，「我離開時，鎖孔處於豎著的上鎖狀態，回來時鎖孔橫著，當時我還以為鎖出問題，沒想到已經被人動手腳」。

郵差離開時鎖孔處於豎著的上鎖狀態，回來時已被動手腳。（受訪者提供）
郵差離開時鎖孔處於豎著的上鎖狀態，回來時已被動手腳。（受訪者提供）

黎先生打開後車門，一個裝有五、六袋包裹的箱子不見了，「車裡有很多箱包裹，盜賊拿走最靠近外面的一箱，裡面都是小件包裹，這個動作實在太快。 」黎先生說，對方手段高明，後車門鎖並沒有被撬，應該是用什麼特別的工具打開，「放在後備箱且上鎖的東西也會被偷，發生這種事，我感覺很不安全」。

盜賊拿走靠近後車門的一箱小件包裹。（受訪者提供）
盜賊拿走靠近後車門的一箱小件包裹。（受訪者提供）

根據華人郵差的敘述，郵車後備箱被偷並不多見，但車門被砸的案件，在該地區時有發生。曾有同事送信途中，郵車的玻璃門被敲碎，車內一大筐幾百封信件被偷。黎先生說，這些盜賊動作迅速熟練，他們開車經過郵車時迅速砸窗作案，得手後揚塵而去，根本來不及阻止，郵差只能眼睜睜看著歹徒逃離現場，「他們搶的這些信件中，可能有居民的支票 、銀行卡等重要物品」。

不僅送信途中被盜，黎先生的同事在郵局外整理信件、貨物時，歹徒也公然飛車搶劫。移民美國多年的黎先生感慨，他剛來時當地治安很好，晚上睡覺不用關門，停在外面的車也不上鎖，根本想不到有一天犯罪如此猖獗，「我想不通現在的世道，以前常說盜亦有道，現在這群人甚麼都偷，光天化日對誰都下手」。

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