笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道

一種可致幻和上癮非管制物品，Nitrous Oxide，俗稱笑氣（Laughing Gas）在南加華人青少年人群中頗受歡迎，但往往會忽視其危險性。圖／聯合報系資料照

一種可致幻和上癮非管制物品Nitrous Oxide，俗稱笑氣（Laughing Gas），在南加華人 青少年人群中頗受歡迎，但很少有華人重視其危險性。律師鄧洪透露，在聖地牙哥 （San Diego）一名16歲華人高中生因遭遇校園霸凌，為緩解壓力吸食過量笑氣致死，因他是未成年，他的父母還險些因疏忽失責被起訴。

鄧洪表示，聖地牙哥有一名華裔委託人的小孩去年因笑氣致死，警察在其家裡發現200多個使用過的笑氣罐。死者的父母都是中國的成功人士，其16歲的孩子移民 美國不久，就讀聖地牙哥當地一所高中。這個小孩最初因為在學校賣笑氣被學校發現停課，為此孩子的爸爸從中國回來調查事情始末，本來約好律師陪伴這個學生及其父親一起到警察局接受問詢，結果次日早上孩子的父親打電話說，面談取消，因為孩子已離世。

經過專家檢驗，這個小孩死因是在晚上睡覺時因過量食用笑氣而沒有醒過來。鄧洪表示，經調查，發現這個孩子不僅賣笑氣也自己食用，主要原因是他剛移民美國，語言和文化的不適應，讓他在學校被同學嘲笑和霸凌，他因此壓力太大而選擇吸食笑氣。

孩子只有16歲，作為未成年人吸食過量死亡，父母會有連帶責任，涉嫌疏忽和失責。他經過多方證實，原來是孩子的媽媽並不知道孩子吸食笑氣，以為只是好玩，且孩子和媽媽說，這個笑氣是學校實驗用的，所以孩子媽媽也沒有把笑氣當回事。

鄧洪表示，笑氣隨處可見，在亞馬遜和淘寶也能成打購買，因為價格便宜容易獲得因此很多年輕人在派對上食用，且有些商家還將其設計成五顏六色外形來吸引年輕人。美國毒品的概念很廣泛，很多華人家長不明就裡，以為笑氣不會致死，結果釀成慘劇。