我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

矽谷殺妻案引話題 留意「言語侮辱」等家暴早期5跡象

笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道

記者張宏╱洛杉磯報導
一種可致幻和上癮非管制物品，Nitrous Oxide，俗稱笑氣（Laughing Gas）在南加華人青少年人群中頗受歡迎，但往往會忽視其危險性。圖／聯合報系資料照
一種可致幻和上癮非管制物品，Nitrous Oxide，俗稱笑氣（Laughing Gas）在南加華人青少年人群中頗受歡迎，但往往會忽視其危險性。圖／聯合報系資料照

一種可致幻和上癮非管制物品Nitrous Oxide，俗稱笑氣（Laughing Gas），在南加華人青少年人群中頗受歡迎，但很少有華人重視其危險性。律師鄧洪透露，在聖地牙哥（San Diego）一名16歲華人高中生因遭遇校園霸凌，為緩解壓力吸食過量笑氣致死，因他是未成年，他的父母還險些因疏忽失責被起訴。

鄧洪表示，聖地牙哥有一名華裔委託人的小孩去年因笑氣致死，警察在其家裡發現200多個使用過的笑氣罐。死者的父母都是中國的成功人士，其16歲的孩子移民美國不久，就讀聖地牙哥當地一所高中。這個小孩最初因為在學校賣笑氣被學校發現停課，為此孩子的爸爸從中國回來調查事情始末，本來約好律師陪伴這個學生及其父親一起到警察局接受問詢，結果次日早上孩子的父親打電話說，面談取消，因為孩子已離世。

經過專家檢驗，這個小孩死因是在晚上睡覺時因過量食用笑氣而沒有醒過來。鄧洪表示，經調查，發現這個孩子不僅賣笑氣也自己食用，主要原因是他剛移民美國，語言和文化的不適應，讓他在學校被同學嘲笑和霸凌，他因此壓力太大而選擇吸食笑氣。

孩子只有16歲，作為未成年人吸食過量死亡，父母會有連帶責任，涉嫌疏忽和失責。他經過多方證實，原來是孩子的媽媽並不知道孩子吸食笑氣，以為只是好玩，且孩子和媽媽說，這個笑氣是學校實驗用的，所以孩子媽媽也沒有把笑氣當回事。

鄧洪表示，笑氣隨處可見，在亞馬遜和淘寶也能成打購買，因為價格便宜容易獲得因此很多年輕人在派對上食用，且有些商家還將其設計成五顏六色外形來吸引年輕人。美國毒品的概念很廣泛，很多華人家長不明就裡，以為笑氣不會致死，結果釀成慘劇。

無獨有偶，去年3月在印第安納州Covington也有一名13歲棒球手Terry Badger III，因為不堪校園霸凌自殺，父母應該對孩子多一些了解和關愛，讓他們願意分享在學校遭遇的事情，及早獲得幫助和支援。

笑氣隨處可見，在亞馬遜網站搜尋馬上就出現很多商品。（取自亞馬遜官網）
笑氣隨處可見，在亞馬遜網站搜尋馬上就出現很多商品。（取自亞馬遜官網）

華人 聖地牙哥 移民

上一則

非管制藥物氾濫 家長仍需提高警覺

延伸閱讀

「社區治安人人有責」7日談檢察長選舉

「社區治安人人有責」7日談檢察長選舉
聖地牙哥青年大使 體驗台灣春節文化

聖地牙哥青年大使 體驗台灣春節文化
華人女婿競選洛杉磯縣檢察長 唯一共和黨候選人

華人女婿競選洛杉磯縣檢察長 唯一共和黨候選人
老實說／華人私下換匯 遭黑白兩道盯上

老實說／華人私下換匯 遭黑白兩道盯上
華人私下換匯 有人遇臥底逮捕痛失10萬

華人私下換匯 有人遇臥底逮捕痛失10萬
華人「私下換匯」恐被詐欺 黑白兩道通吃

華人「私下換匯」恐被詐欺 黑白兩道通吃

熱門新聞

死者的孩子就在旁邊，用手機拍攝父親被槍殺的一瞬。（FOX5）

亞裔女家中養雞 被鄰居投訴HOA 竟開槍射殺對方

2024-01-29 20:12
華人選擇在家中使用Level 2充電，一晚上就能充滿，且省時又方便。（王先生提供）

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

2024-01-31 01:17
豪宅內一群人被戴上手銬，站在戶外露台。（取自KTLA5）

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

2024-01-27 17:40
南加州一對華人夫婦將舊電視放在路邊，卻引來千元罰單。（示意圖，Pexels）

華人夫婦好心捐電視 被指亂扔廢棄物觸法 收千元罰單

2024-02-01 01:20
千年方舟風暴曾對加州和美國大西岸造成重大影響。(美國地質調局)

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

2024-02-02 01:20
格蘭那達山社區，一家四口中槍身亡。（KTLA5）

洛杉磯人倫慘劇 八旬男槍殺妻子、子女後自殺

2024-01-29 14:23

超人氣

更多 >
矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕
公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合
美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光
為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說
研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%